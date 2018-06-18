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18 Haziran 2018 15:59

690 arılı kovan sular altında kaldı

Muş’un Korkut ilçesinde geçen hafta aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu sonrası 690 arılı kovanın sular altında kaldığı ve arıların telef olduğu belirtildi.

690 arılı kovan sular altında kaldı

18 Haziran 2018 15:59


Korkut ilçesine bağlı Karakale, Dereiçi ve Balkır köyünde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur ve dolu nedeniyle sel meydana gelmiş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti. Selin ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Muş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, merkez ve Korkut ilçesinde 3 arıcının 690 arılı kovanının sel sularından zarar gördüğünü açıkladı. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlattıklarını ifade eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Aydın, "Yağan yağmur ve dolunun ardından il müdürlüğü olarak hasar tespitleri yapıldı. 690 kovan zarar görmüş ve arılar telef olmuş. Arı kovanları yanında çiftçilerin ekili buğday, arpa ve ot tarlalarında hububat sapları yere yatmış. Raporlar bakanlığa gönderildi. Tarım sigortası olan arıcıların zararı giderilecek" dedi.


Geçimini arıcılık ile sağlayan 35 kovan sahibi Erkan Çakır da, 35 kovanın sel sularından etkilendiğini, arıların suda telef olduğunu ifade etti. Çakır, bu yıl bal hasadının olmayacağını, devletten yardım beklediklerini söyledi.


Ordu’dan Korkut ilçesine gelen Şakir Soylu ise, 560 arılı kovanının tamamının selden etkilendiğini, 250 bin lira zararının bulunduğunu kaydetti.




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