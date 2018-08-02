7 bin 500 tonluk deponun inşaatında sona gelindi

Muş’un içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatlarının yenilenmesi için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Alt yapı projesi kapsamında mevcut su depolarının yenilenmesinin yanı sıra yeni içme suyu deposu da yapılıyor. Muratpaşa Mahallesi’ndeki su deposunu geçen yıl yaparak devreye koyan Muş Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi’nde yeni yapılan depoda çalışmalarını sürdürüyor. 7 bin 500 ton kapasite ile yapılacak olan yeni depo, Muş’un en büyük içme suyu deposu olma özelliğini taşıyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, kaba inşaatının tamamlandığı iç seramik döşemelerinin devam ettiği depoda incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Hak-İş Hizmet-İş Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır, Başkan Asya’ya eşlik etti. Şehrin içme suyu konusunda ana kaynak görevi görecek olan deponun kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını söyleyen Başkan Feyat Asya, Alparslan-2 barajından temin edilecek olan cazibeli içme suyunun 1200’lük borularla söz konusu depoya aktarılıp şehre dağıtılacağını ifade etti. Başkan Asya, “İlimizin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi için başlattığımız çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kentin birçok bölgesinde şu an döşeme çalışmaları yapılıyor. Bunun yanı sıra mevcut su depolarımızı kapasitelerini büyüterek yenilerken yeni içme suyu depolarını da inşa ediyoruz. Geçen yıl Muratpaşa Mahallesindeki depoyu tamamlayarak hizmete sunduk. Şuan da bu depodan istifade ediyoruz. Kültür Mahallesinde bulunan ikinci depomuzu da yıkarak aynı yerine yapmayı planlıyorduk. Ancak burada meydana gelebilecek olumsuzlukları ve şehrin gelişimini dikkate alarak bu depoyu da Karşıyaka’daki depomuzun yakınında inşa edeceğiz. Teknik ekipler gerekli hesaplamaları yaptılar. Kot konusunda ve maliyet konusunda ekstra bir sıkıntı çıkmıyor. İnşallah bunu da en kısa sürede başlatacağız. Aynı şekilde proje kapsamında Karşıyaka Mahallesi’nde 7 bin 500 ton kapasiteli yeni bir depo kurduk. Ekipler yeni deponun yapımı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon içerisinde bu depoların yapımını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Şimdiden tüm hemşehrilerime hayırlı olsun” şeklinde konuştu.