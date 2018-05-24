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24 Mayıs 2018 19:46

8. Kolordu Komutanı Korgeneral Erbaş’ın, şehit Uslu’nun ailesine taziye ziyareti

Elazığ 8.

8. Kolordu Komutanı Korgeneral Erbaş’ın, şehit Uslu’nun ailesine taziye ziyareti

24 Mayıs 2018 19:46

Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Ağrı’da şehit olan Asteğmen Cengiz Uslu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


İlk olarak Muş Valisi Aziz Yıldırım’ı ziyaret eden Korgeneral Osman Erbaş’a, Muş Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu ile Muş İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin eşlik etti. Korgeneral Osman Erbaş, Valilikte bir süre kalan heyet ile birlikte Muş Devlet Hastanesi’ne geçerek Muş’ta Muş’ta önceki gün meydana gelen üzücü olayda yaralanan 10 yaşındaki çocuğun ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Daha sonra Hasköy ilçesine bağlı Dağdibi köyüne geçen Vali Aziz Yıldırım, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindekiler şehit Asteğmen Cengiz Uslu’nun taziye programına katıldı.




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