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05 Eylül 2018 13:44

8 yaşındaki kız çocuğu asansör boşluğuna düştü

Muş’ta 6 katlı bir binanın asansör boşluğuna düşen 8 yaşındaki kız çocuğu yoğun bakıma alındı.

8 yaşındaki kız çocuğu asansör boşluğuna düştü

05 Eylül 2018 13:44


Alınan bilgilere göre olay, merkeze bağlı Erzurum Caddesi Sütlüce mahallesindeki 6 katlı bir binada meydana geldi. 8 yaşındaki Esila Bayram, çıktığı çatı katından asansör boşluğuna düştü. Düşme anındaki sese çıkan apartman sakinleri, 8 yaşındaki Esila Bayram’ın asansör boşluğunda inlediğini fark etti. Yaralı halde olan Esila’yı bulunduğu yerden kendi imkanları ile çıkaran vatandaşlar, durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, Esila’yı Muş Devlet Hastanesine sevk etti. Hastane yoğun bakımına alınan Esila’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.




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