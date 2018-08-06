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06 Ağustos 2018 13:36

Adalet Komisyonu Başkanı Ercan’dan Başkan Asya’ya veda ziyareti

Konya iline tayini çıkan Muş Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ercan, Belediye Başkanı Feyat Asya’ya veda ziyaretinde bulundu.

Adalet Komisyonu Başkanı Ercan’dan Başkan Asya’ya veda ziyareti

06 Ağustos 2018 13:36


Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Ağır Ceza Hâkimi ve Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ercan’ı makamında ağırladı. Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete de, Ercan’a veda ziyaretinde eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, görev süresi içindeki uyumlu çalışmasından dolayı Adalet Komisyonu Başkanı Ercan’a teşekkür ederken yeni görev yerinde başarılar diledi. Başkan Asya, “Yaklaşık iki yıldır Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Hâkimi Bayram Ercan bey ile çalışma fırsatımız oldu. İlimizdeki başarılı çalışmalarından dolayı kendisine şükranlarımı sunuyorum. Konya’ya Ağır Ceza Hâkimi olarak atanan Adalet Komisyonu Başkanımızın bundan sonraki hayatının hayırlı, sağlıklı, mutlu ve başarılı geçmesini diliyorum” dedi.


Muş’ta görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Ercan da, Başkan Asya’ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Asya, ziyaret anısına Adalet Komisyonu Başkanı Ercan’a bir fincan takımı hediye ederek, kendisini uğurladı.


Başkan Asya, uğurlama sırasında tarihi hizmet binası girişinde sergilenen proje maketleri üzerinden misafirlerine bilgi verdi.




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