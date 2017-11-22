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22 Kasım 2017 09:12

ADEM kursiyerlerine konferans

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine Malazgirt Sağlık Grup Başkanlığı tarafından "Meme Kanseri" ve "Çocuk Gelişimi" konulu konferanslar verildi.

ADEM kursiyerlerine konferans

22 Kasım 2017 09:12


Malazgirt Aile Destek Merkezi (ADEM) organizasyonuyla Kültür Merkezi konferans salonunda İlçe Sağlık Grup Müdürü Betül Deniz tarafından "Meme Kanseri" ve "Çocuk Gelişimi" konferansları verildi.


ADEM’de eğitim gören kursiyerler, çok faydalı bir konferans olduğunu belirterek, “Bu konferansı bizim için organize eden Malazgirt ADEM yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Koordinatörümüz Akın Karıkutal, bu konferansı bizim için organize etti. Biz hem burada kurs görüyoruz hem de böyle faydalı konferanslarla her türlü bilgi sahibi olabiliyoruz. Bu konferansa onay veren Kaymakamız Soner Kırlı’ya çok teşekkür ediyoruz” dediler.


Konferanslar, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.




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