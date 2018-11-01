ADEM kursiyerlerine seminer

Muş'un Malazgirt ilçesindeki Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine "Madde Bağımlığı" konulu seminer verildi.

Malazgirt Aile Destek Merkezi (ADEM) organizasyonuyla Kültür Merkezi konferans salonunda Malazgirt Sosyal Hizmet Merkezi eğitmenlerinden Ümit Karasu tarafından "Madde Bağımlığı" konulu seminer verildi.

ADEM'de eğitim gören kursiyerler, çok faydalı bir seminer olduğunu belirterek, "Bu semineri bizim için organize eden Malazgirt ADEM yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Koordinatörümüz Akın Karıkutal, bu semineri bizim için organize etti. Biz hem burada kurs görüyoruz hem de böyle faydalı seminerlerle her türlü bilgi sahibi olabiliyoruz. Bu seminere onay veren Kaymakamız ve Belediye Başkan Vekilimiz Emre Yalçın'a da çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Seminer, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.