AFAD-SEN Başkanı Çelik'ten 29 Ekim mesajı

Afet ve Acil Durum Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Afet ve Acil Durum Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, cumhuriyetin; inanç ve ülküler etrafında kenetlenerek hür iradesi ve yedi düvele karşı emsalsiz mücadelesiyle bağımsızlığı armağan eden atalarımızın en büyük mirası olduğunu belirtti. Başkan Çelik, “Cumhuriyetimizin kuruluş destanı, 'Ya istiklal, ya izmihlal' tercihiyle baş başa bırakılan bir milletin, namus, vatan, bayrak, hürriyet ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır. Cumhuriyet, tüm imkansızlıklara ve zorluklara karşı Gazi Mustafa Kemal liderliğinde yürütülen destansı bir mücadelenin eseridir. Milletimiz, hürriyeti, ülkesi ve bayrağına asla gölge düşürmeyeceğini, asla boyunduruk kabul etmeyeceğini, bağımsızlığını hiçbir şekilde terk etmeyeceğini tüm dünyaya 95 yıl önce ilan etmiştir. Ecdadımızdan aldığımız güç ve inançla milletçe cumhuriyetimizin 95'nci yıldönümünü kutlamanın büyük heyecanı ve onurunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları öncülüğünde Kurtuluş Savaşı'nda yokluk ve yoksulluk içinde aziz milletimizin yaktığı istiklal meşalesi, hiç sönmemiş, sonsuza kadar da sönmeyecektir. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize yönelik saldırıların temelinde cumhuriyetimizin ve aziz milletimizin kalkınma ve refah yolunda emin ve hızlı adımlarla ilerlemesinden duyulan rahatsızlık vardır. Nitekim 15 Temmuz gecesi ülkemizin dört bir yanında yaşanan kahramanlık destanları bunun en açık karinesidir. O gece, hainlere karşı mücadele ederek vatan, bayrak, devlet ve millet aşkıyla şehadet şerbetini içen Ömer Halisdemir, tankların önüne yatıp, 'Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın' mısralarının hakkını vererek canı pahasına darbecileri durduran kahraman Metin Doğan, darbecilerin karşısına çıkarak korkusuzca 'Teçhizatınız bitince göreceksiniz' deyince, itilip kakılarak silahla yaralanan korkusuz kadın Safiye Bayat, kamyonetinin direksiyonuna geçerek herkesi darbecilere karşı direnmeye götüren Şerife Bacı ve milyonlarca kahraman, Seyit Onbaşı'nın, Nene Hatun'un, Sütçü İmam'ın, Şahinbey'in, Karayılan ve daha binlercesini sayabileceğimiz şanlı ecdadın varislerinden başkası değildir. Ne mutlu bizlere ki bu milletin bir ferdi ve bu cennet vatanın birer evladıyız. Ülkemizi, 2023 yılında cumhuriyetimizin 100. yaşında dünyanın en güçlü ülkesi yapmak için AFAD çalışanları olarak üzerimize düşeni yapacağız. Bu vesilesiyle bir kez daha cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve dava arkadaşlarını minnetle yad ediyor, şanlı mazimiz ve 95 yıllık cumhuriyet tarihimiz boyunca vatan savunması için canlarını feda etmiş aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize, Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.