AFAD-SEN Genel Başkanı Çelik Muş'ta

Afet ve Acil Durum Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, çeşitli illerdeki AFAD müdürlüklerine yönelik gerçekleştirmiş olduğu ziyaretini tamamlayarak Muş'a döndü.

Çeşitli illere yönelik ziyaretler gerçekleştirerek, AFAD çalışanlarının yaşadığı sorun ve sıkıntılar dinleyip, çözüm yolları arayan Afet ve Acil Durum Sendikası (AFAD-SEN) Genel Başkanı Ayhan Çelik, ziyaretlerini tamamladı. Ziyaretlerini tamamlamasının ardından tekrardan Muş'a dönen Başkan Çelik, “Yeni yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte çeşitli illere yönelik ziyaretler gerçekleştirdik. 2 hafta süren il ziyaretlerimizde; Elazığ, Tunceli, Erzincan, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya, Çorum, Yozgat, Eskişehir, Kütahya, Manisa, İzmir, Afyon, Konya, Aksaray, Adana ve Kahramanmaraş AFAD il müdürlüklerine ziyaretler gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerimizde AFAD çalışanları ile bir araya gelmek sureti ile istişarelerde bulunduk. Öncelikli olarak çözülmesi gereken sorunlar ile ilgili sendika olarak neler yapabileceğimizle ilgili görüşmelerimiz oldu. Yönetim olarak yaptığımız ziyaretler esnasında; dile getirilen sorunları bir rapor haline getirerek İçişleri ve AFAD Başkanlığına sunmak üzere çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yeni yönetim kurulu olarak, il ziyaretlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Afet ve Acil Durum Sendikası olarak var olan taleplerini de dile getiren Başkan Çelik, “Sendika olarak yapılmasını istediğimiz bazı sorunlara değinmek gerekirse; AFAD tazminatı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılması, atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin çıkarılması, enformasyon memurlarının teknik hizmetler sınıfına alınması, tüm AFAD çalışanlarının ek gösterge oranlarının 3600'e çıkarılması, arazide çalışmasına ihtiyaç duyulan arama kurtarma teknisyenleri dışında kalan ve afet ve acil durum hallerinde hizmetine ihtiyaç duyulan diğer teknik personellere de kıyafet verilmesi, AFAD Başkanlık kadrosunda görev yapan grup başkanları için norm kadro cetvelinde unvan tanımlamasının yapılmasının sağlanması konularında çalışmalar yapılmasının talep etmekteyiz. Sendika olarak AFAD çalışanlarından alacağımız güç ile daha aktif bir şekilde her platformda sorunları dile getirmeye çalışacağız. Bizim etkili ve güçlü olabilmemiz için tüm AFAD çalışanlarını sendikamız çatısı altında bir araya gelerek, üye olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.