Afrikalı akrobasi ekibinin kar sevinci

Muş’un Malazgirt ilçesine İstanbul’dan gelen akrobasi ve tiyatro grubundaki 7 Afrikalı, sahneledikleri oyunun ardından ilk defa kar görmenin sevincini yaşadılar.

Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı ve Kültür Müdürü Sevil Acaroğlu’nun daveti üzerine Ali Çoban yönetiminde İstanbul’dan gelen Afrikalılar, sahneledikleri gösteriyle tam not aldı. Afrika sıcaklarının sahneye yansıdığı, sempatik, neşeli, ritim dolu şovlarıyla dikkat çeken Afrikalılar, izleyenlere keyif dolu dakikalar yaşattılar.

Afrika Gösteri Topluluğunun Malazgirt’e gelmesinde önemli rol oynayan Kültür Müdürü Sevil Acaroğlu, Türkiye’de son dönemde vazgeçilmez şov konseptlerinden olan Kenya etnik şovunu ilçeye getirmenin mutluğunu yaşadığını söyledi. Acaroğlu, “Kenyalı arkadaşlarımız ilk önce Zübeyde Hanım Anasınıfı öğrencilerine gösteri yaptı. Daha sonra Atatürk İlk ve Ortaokulunda iki seans olarak gösteri yaptı. Amacımız Türkiye’de son dönemde vazgeçilmez şov konseptlerinden olan Kenya etnik şov grubunu ilçemize getirerek buradaki öğrencilerimize etnik dansları tanıtmak ve etnik danslar ile eğlenmelerini sağlamaktı. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Bizlere her konuda destek veren Kaymakamımız Sayın Soner Kırlı’ya çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın yaşadıkları mutluluk görülmeye değerdi. Afrika Gösteri Topluluğu, önümüzdeki dönemde de sahne almaya devam edecektir” dedi.



Kenyalı gençler ilk defa kar gördü

İlk defa kar gören Kenyalı gençler, şaşkınlıklarını gizleyemediler. Gösterinin sonunda karı merak ederek dışarıya çıkan Kenyalı gençler, gördükleri beyaz örtüyü hayranlıkla seyrettiler. Daha önce hiç kar görmediklerini belirten Kenyalılar, “Bizim ülkemizde hep yağmur yağar, hiç kar yağmaz. Malazgirt’e ilk kez geliyoruz. Burada çok kar var ve hava bir hayli soğuk. İlçenizde kar görmenin heyecanını yaşıyoruz. Bu da bizleri çok mutlu etti. Burada hava çok soğuk, fakat insanları çok sıcakkanlı. Bizleri konuk eden tüm Malazgirt halkına sonsuz sevgilerimizi sunuyoruz” dediler.