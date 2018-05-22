Afrin kahramanlarından Vali Yıldırım’a ziyaret

Vali Yıldırım’ı ziyarete; İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Cebeci ile Özel Hareket Müdürü Bülent Vatansever ve Özel Harekât polisleri katıldı. Afrin görevi sonrası Muş’a gelen personelle tek tek ilgilenen Vali Aziz Yıldırım, polislerin görevlerini başarı ile yerine getirdiklerini belirterek, "Allah’a şükürler olsun; gittiniz, görevinizi yaptınız ve geldiniz. Orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gücünü, Türk milletinin gücünü, Türk Polis Teşkilatı’nın gücünü gösterdiniz. Dünyaya örnek olan bir operasyon gerçekleştirildi. Eğer bir savaş verilmesi gerekiyorsa, güzel bir şekilde yapılabileceğini, sivillere ve masumlara, hatta doğaya ve tabiata dokunmadan da savaş yapılabileceğini gösterdik. Sizleri duygulu bir şekilde yolcu etmiştik, yine duygulu bir şekilde de karşılıyoruz. O zaman üzüntülü değildik gururluyduk, şimdi daha çok gururluyuz. Neler yapabileceğimizi biliyoruz, sınır ötesinde ne tür faaliyetlerde bulunabileceğimizi biliyoruz, kabiliyetlerimizi biliyoruz, kapasitemizi, yeteneklerimizi, gücümüzü biliyoruz. Bu bizi daha da çok güçlendirmiş oluyor. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerin tekrar aramıza dönmeniz, Muş’a dönmeniz, ailelerinizle birlikte olmanızdan dolayı da çok mutlu olduğumu ifade edeyim. Giderken sizlere demiştim, ayağınıza Rabbim taş değdirmesin diye. Elhamdülillah hepiniz sağ salim geldiniz. Bundan sonraki görevlerinizi de aynı bilinç, aynı güzellik ve aynı güçle devam ettireceksiniz. Biz buna inanıyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun, iyi ki varsınız. Vatan hakikaten sizlerle birlikte yüceliyor, sizlerle birlikte yükseliyor. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Tekrardan hoş geldiniz" dedi.

Vali Aziz Yıldırım, Afrin kahramanları ile tek tek kucaklaşıp, onlarla hasbıhal etti. Ziyarette, Vali Yıldırım tarafından Özel Harekat polisine başarı belgesi verildi.

Ziyaret esnasında Özel Harekât polislerinden birinin annesi de oğlunun görev sonrası Muş’a dönüş yaptığı haberi üzerine kente gelerek, oğlunun ödül töreninde bu gurura ortak oldu. Anne ile yakından ilgilenen Vali Yıldırım, gurur duyulacak bir evlat yetiştirdiği için kendisini tebrik etti.

Ziyaret, Özel Harekât polisleriyle toplu hatıra fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi.