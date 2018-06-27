Ahmed-i Hani Parkının 2. Etabı gün yüzüne çıktı

İki yıl önce 22 bin metrekare alan üzerine Ahmed-i Hani Parkını yaparak hizmete açan Muş Belediyesi, mevcut parkın yanına 2. etap projesini uyguluyor. Sezon başında çalışmaların başlatıldığı park gün yüzüne çıktı.

Kentin çehresini değiştirecek yeşil alanlara kavuşmasını sağlamak için bugüne kadar birçok park ve mesire alanını vatandaşların hizmetine sunan Muş Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçmiş yıllarda yeşil alan sorununun had safhada olduğu Muş’ta yürütülen çalışmalar neticesinde bu sorun giderilmiş oldu. Yeşil alanlarla ilgili yapılan çalışmalara değinen Belediye Başkanı Feyat Asya, “Muş’un görsel kalitesini arttırmak, insanların sosyal ve kültürel aktivitelerini yapabilecekleri alanlar oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu konuda ciddi bir mesafe kat ettik. ‘Her mahalleye bir park’ sloganıyla yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda önemli hizmetler hayata geçirdik” dedi.

Ahmed-i Hani Parkı 2. etabı ile ilgili bilgi veren Başkan Asya, “Ahmed-i Hani 2. Etap Peyzaj Projesi teknik personellerimizce mimari, statik, peyzaj, mekanik, elektrik, 3D görsel projeleri, metraj ve yaklaşık maliyet evrakları hazırlandı. 22 bin metrekare alan üzerinde yapımı tamamlanan 1. etap park projesinde halkımızın çok yoğun ilgisi oldu. Vatandaşlarımız aileleri ile birlikte buralarda güzel vakit geçiriyorlar. Emek vererek hizmete açtığımız bu alanlarda halkımızın faydalandığını görmek bizleri ziyadesi ile memnun ediyor. Gelişen ve büyüyen ilimizin ihtiyacına cevap vermediği ve ilimizde kişi başı yeşil alan miktarının yetersizliğinden dolayı 1. etap arkasında bulunan 18 bin metrekare alanın boş ve köhne bir alan olmasından dolayı park yapılması için proje çalışmalarını tamamladık. İçerisinde mesire alanları, spor tesisleri, çocuk oyun alanları, fitnes alanları ve açık ve kapalı kameriyeleri bulunduğu projenin ihalesini yaparak yüklenici firmaya yer teslimini yaptık. Bu yıl sezon başında çalışmaların başladığı projemiz gün yüzüne çıktı. Sezon sonuna kadar parkımızdaki çalışmaları tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bu projemizin halkımızın hizmetine sunulması, kişi başı yeşil alan miktarının artırılmasında önemli bir katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı.