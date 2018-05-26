AK Parti aday tanıtım toplantısı yapıldı

Muş Ticaret ve Sanayi Odası (MUŞTSO) konferans salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısına; AK Parti Muş Milletvekili ve 1. sıra adayı Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 2. sıra adayı Abdulselam Er, 3. sıra adayı Abdulmecit Cantepe, 4. sıra adayı Figen Ergül, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşması AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı tarafından yapıldı. Daha sonra kürsüye gelen 2. sıra adayı Absulselam Er, yüreğinin Muş halkına hizmetkar olmak istediğini söyledi. İl merkezi ve tüm ilçelerin hizmetkarı olmaya aday olduğunu hatırlatan Er, "Muş’taki vatandaşlarımın derdi benim derdim, onların sevinci benim sevincim olacak. Beraber güleceğiz, beraber ağlayacağız, toksak beraber tok olacağız, açsak beraber aç kalacağız ama davamızdan ayrılmayacağız" dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Muş Milletvekili ve 1. sıra adayı Mehmet Emin Şimşek ise, son 3 yılda başlarına gelmeyenin kalmadığını ifade ederek, "Gençlerimiz kendilerini tankın altına siper ettiler. Sadece yürekleriyle, Allah’u Ekber ile, bayrakla, ezanla tankların önüne çıktılar. Bunda Muş’un payı da çok fazlaydı" dedi.

3. sıra adayı Abdulmecit Cantepe ve 4. sıra adayı Figen Ergül’ün de birer konuşma yapmasının ardından program, toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.