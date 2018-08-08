AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut ve Bulanık Bilican Gazetesi Sahibi M. Nuri Eser ve gazetecilerle birlikte, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Bulanık Tesisli Ekip Şefliği yetkililerini ziyaret etti. Ziyarette randevu sistemi, tarımsal ürünlerde fiyat istikrarı ve çiftçi refahı konuları ele alındı. AK Parti Hükümetiyle Türkiye’de tarımsal anlamda gelişmenin hız kazandığını ifade eden Bulut, Bulanık bölgesinin hububatta da çok önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Çiftçilerin Toprak Mahsulleri Ofisi’nde randevu sistemi nedeniyle sıkıntı çektiğini belirten Bulut, “Bazı çiftçilerimiz ofisten randevu aldıkları halde hububat teslimatını yapmıyorlar. Bu nedenle hububatını teslim etmek isteyen çiftçilerimize sıra gelmiyor. Çiftçilerimizden ricamız eğer hububatlarını teslim etmeyeceklerse randevu almasınlar, almışlarsa da iptal etsinler. Böylece diğer çiftçilerimiz mağduriyet yaşamamış olurlar” dedi.

TMO Bulanık Tesisli Ekip Şefliği yetkilileri ise yaptıkları açıklamada, “Günde yaklaşık 500 ton almamız gerekirken teslim edilen hububat 150 ton civarındadır. Bunun sebebi ise randevu alıp hububatını teslim etmeyen çiftçilerimizdir. Şimdiye kadar 3 bin ton hububat alımı yapıldı. Alınan randevu sistemine göre 2 bin 500 ton daha alınacaktır. Çiftlerimiz hububatlarını teslim etmek için geldiğinde sıkıntılar yaşıyoruz. Bazı çiftçilerimiz randevu aldığı halde hububatını getirmediği için diğer çiftçilerimiz sıkıntı yaşıyorlar” dediler.