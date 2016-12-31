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31 Aralık 2016 16:30

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Bulut’un Yeni Yıl Mesajı

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Bulut’un Yeni Yıl Mesajı

31 Aralık 2016 16:30

Muş’un Bulanık Ak Parti ilçe Başkanı Ali Bulut yeni yıl dolayısıyla mesaj yayınladı.
Bulut mesajında, 2017 yeni yılda da toplumun tüm kesimleri ile birlikte ülke ve ilçenin gelişmesini ve vatandaşların geleceğe ümit ve güvenle bakmasını sağlayacak çalışmalar yapacaklarını belirtti. AK Parti’nin 2016 yılında Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi sorunlarını aşmak için yoğun çaba gösterdiğini ve önemli başarılara imza attığını, ancak bölücü terör laneti ve başarısız darbe girişiminde hain FETÖ’nün çirkin yüzünün ortaya çıktığı kötü günlerin de yaşandığı ifade eden Bulut, "2016’da eğitim, sağlık, ulaşım başta olmak üzere birçok alanda reform niteliğindeki yenilikleri ortaya koyan hükümetimiz bugün olduğu gibi gelecekte de ekonomik büyüme hızını devam ettirebilmenin çalışmaları içindedir. Aynı başarıyı bizde ilçemizde göstermeye çalıştık ve başarılı yatırımlara imza attık. Yeni yılda da hizmet ve çalışmalarımıza birçok alanda yeni yatırımlar ilave ederek halkımızın hizmetine sunacağız. Bu duygularla, yeni yılın ülkemize ve milletimize huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diliyorum. Ülkemizin bekası ve milletimizin birlik ve beraberliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 2017’nin; küslüklerin azaldığı, kavgaların uzlaşmayla sonuçlandığı, üzerimizde hesap yapanların hüsrana uğradığı, mutluluk, bereket ve sevinç dalgasının her vatandaşımızın hanesine yerleştiği bir yıl olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" şeklindeki ifadelere yer verdi.



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