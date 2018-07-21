AK Parti heyeti basınla bir araya geldi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya ile AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, parti binasında düzenlenen toplantıyla kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldiler. 24 Haziran seçim süreci ve sonrasının değerlendirilmesi yapılan toplantıda ilk olarak konuşan AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, 9 aylık il başkanlığı sürecinde çok önemli seçimlere şahitlik ettiğini ve aktif olarak görev aldığını hatırlattı. Halkın son 24 haziran seçimlerinde vatanına sahip çıktığına dikkat çeken Yaktı, teşekkürlerini dile getirdi. Başkan Yaktı, “8-9 aylık il başkanlığı sürecinde büyük ve önemli bir seçim yaşadık. Seçimlerin öncelikle ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bir sistem değişikliğinin yaşandığı bir seçim oldu. Cumhurbaşkanımızı başkan olarak seçtik. Milletvekilliğinde istediğimiz sonucu alamamış olsak da genel olarak sonuçlardan memnunuz. İlimizde de çok yoğun çalıştık, oruç demeden, sıcak demeden çalıştık, iyi bir oy oranı aldık. Nasip olmadı, sayısal olarak Abdulselam Er kardeşimizi 235 oy fark ile meclise gönderemedik, üzgünüz! Ancak yolumuza devam ediyoruz. Seçimden sonra bir haftadır sayın Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek beyle birlikte buradayız. Muş merkez ve ilçelerde ziyaretler gerçekleştirdik, daima halkımızın hizmetindeyiz. İnşallah çok daha güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz” sözlerini kullandı.

“24 Haziran, en Az 15 Temmuz kadar önemliydi”

Yaktı’nın ardından konuşan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise, 24 Haziran seçimlerinde Muş’ta herhangi bir tatsızlık yaşanmamış olmasının sevindirici olduğunu vurguladı. Şimşek, “24 Haziran’ın ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. 24 Haziran, en az 15 Temmuz kadar önemliydi. Allah’a hamdolsun ki sağduyu sahibi insanlar bölgeye nefes aldıracak bir adım attılar. Yeni bir sisteme geçildi ve bu sistem ülkemiz ve geleceğimiz açısından hayırlı olacaktır” dedi.

24 Haziran seçimlerinde önemli oranda bir oy aldıklarına dikkat çeken Şimşek, 235 oyla kaybettikleri ikinci milletvekilliği için de çok üzgün olduklarını ifade etti. Muş’un öncelikli projelerini yapmaya devam edeceklerini söyleyen Şimşek, “Bu seçim süresince eleştiriye açık olacağız. Bir aydı, kısa bir süreydi, kazasız ve belasız olması sevindirici, ikinci vekilliği kaçırdığımız için üzgünüz. Küsüp oturmayacağız. İlimizi nasıl güzelleştirebiliriz onun çalışmalarını yürüteceğiz. Muş’un öncelikli projelerini yapmaya devam edeceğiz. 2023’ten önce hızlı tren projesini hayata geçirmeye çalışacağız. Şehrimizin her alanı şantiye gibi, çalışmalar devam ediyor. Kısmen fiziki zorluklar yaşanacak. Eğitim olsun, sağlık alanında olsun, 400 yataklı eğitim ve araştırma hastanesinin temelini atacağız. Bunları yaparken de sabır gerekiyor. Üç dönemdir bizi seçiyorlar, halkımıza hizmet etmeyi nasip etsin yaradan, tembellik etmeyeceğiz. Muş için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz” şeklinde konuştu.