AK Parti heyeti basınla buluştu

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, AK Parti Muş Milletvekili ve 1. sıra adayı Mehmet Emin Şimşek, 2. sıra adayı Abdulselam Er ile parti yöneticileri, Muş Öğretmenevi’nde düzenlenen iftar programında kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İftarın açılmasının ardından bir konuşma yapan AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, aday tanıtımı sonrasında seçim çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Köy mahalle gezerek, vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz. Muş’un geleceği adına hep birlikte çalışacağız” dedi.

Yaktı’nın konuşmasının ardından konuşan AK Parti Muş Milletvekili 2. sıra adayı Abdulselam Er’in konuşması sonrasında konuşan AK Parti Muş Milletvekili ve 1. sıra adayı Mehmet Emin Şimşek ise, yeni seçime başladıklarını hatırlatarak, seçimin hayırlara vesile olmasını temennisinde bulundu. Tüm partilere başarılar dileğinde bulunan Şimşek: “Parti olarak özgürlüklerden yanayız. AK Parti olarak biz milletin teveccühü ile büyüyerek geliyoruz. 16 yıllık iktidar ile nereye gelindiğini vatandaşlarımız biliyor. Çok ciddi projelerimiz var ve devam ediyor” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen iftar programı yapılan konuşmalar sonrasında, karşılıklı görüşmelerin yapılmasıyla sona erdi.