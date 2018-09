AK Parti Muş Milletvekili Şimşek Bulanık'ta

AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut ve partililer tarafından karşılanan Şimşek ve beraberindekiler, Bulanık Öğretmenevinde sivil toplum örgütü başkanları ve muhtarların sorunlarını dinledi. AK Parti olarak her zaman halkın yanında ve hizmetinde olduklarını ifade eden Şimşek, “Bugün bu güzel günde bir arada bulunuyoruz. Biz millete aşığız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi ‘biz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olamaya geldik.' Bulanık'a hizmetin en iyisinin gelmesi için çalışıyoruz. Bulanık'ta belediyemiz ve kaymakamlığımız, ilçemiz için seferber olmuş durumda. Geçmiş dönemlere baktığımızda Bulanık'taki devasal bir değişimi gördünüz. Düzenli olarak muhtarlarımızla buluşmaya gayret gösteriyoruz. Muhtarlarımız ile birlikte sivil toplum kuruluşları, esnaf ve vatandaşlarımızla sürekli görüşmeye çalışıyoruz. Muş merkezin sorunları ve eksiklikleri ile ne kadar ilgileniyorsak, emin olun ki Malazgirt, Bulanık, Varto, Korkut ve Hasköy ilçelerimizin de sorunlarıyla o kadar ilgileniyoruz. İlçelerimiz ile birlikte beldelerimize, köylerimize ve hatta mezralarımıza kadar giderek, oradaki hemşehrilerimizle de bir araya geliyoruz. Önceki gün Muş'taydık, dün Malazgirt'te, bugün ise Bulanık'tayız. Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımızın ayağına kadar gidip kendileri ile görüşme imkanı buluyoruz. Maşallah gittiğimiz her yerde sıktığımız her elde moral buluyoruz. Hemşehrilerimizin destekleri gerçekten bizlere büyük moral oluyor. Şahsıma ve teşkilatıma gösterilen ilgi ve alakadan dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi bugün olduğu gibi yarınlarda da halkımızı yalnız bırakmayacağız. Mutlulukları mutluluğumuz, hüzünleri hüzünlerimiz olacaktır” dedi.