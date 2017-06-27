AK Parti Muş Milletvekili Şimşek, Bulanık’ta vatandaşlarla bayramlaştı

AK Parti İl Başkanı Namık Ergün ve partililerle ilk olarak Bulanık’ı ziyaret eden Şimşek, partisinin ilçe başkanlığında bayramlaşma törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Ak Parti İlçe Başkanı ali Bulut, Bulanık ilçesinde Ak Parti hükümeti olarak çok güzel hizmetler yaptık. Teknik Meslek Lisesi, Kız Meslek lisesi, belde belediyelerimize araç yardımında bulundu. Kardeş belediyeden çok güzel hizmetler geldi” dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Şimşek, bayramın, Bulanık’a, Türkiye’ye, İslam âlemi ile tüm insanlığa huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu. AK Parti’liler olarak her zaman halkın yanında ve hizmetinde olduklarını ifade eden Şimşek, “Bugün bu güzel günde bir arada bulunuyoruz. Rabbim her gününüzü böyle bayram tadında geçirmenizi temenni ediyorum. Artık biz bu topraklarda gözyaşı ve kan istemiyoruz. Biz bir aileyiz. Bu aileler birbirine kenetlendikten, el ele verdikten sonra güzel hizmetler gelecektir. Bulanık’ta çok güzel hizmetler meydan gelecektir. Bulanık ilçesinde alt yapı projemiz hazır herkes biraz sabır edin. Su projesi hazırlıyoruz onu da yapıyoruz. Gösterdiğiniz yoğun ilginin sayesinde daha çok büyük projelerin gelmesi için start verildi. Bunların hepsi sizin yakın ilgisi ve sıcak sevgisiyle oldu. Bulanık halkına ve ilçe teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Sizin hizmetiniz için ordayız, bu koltuğa sizin için oturuyoruz” dedi.

İlçe Başkanlığında vatandaşlarla bir araya gelen Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, heyeti ile birlikte Bulanık Öğretmenevine geçerek Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ile vatandaşlarını bayramını kutladıktan sonra Varto’ya gitmek üzere ilçeden ayrıldı.