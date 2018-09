AK Parti Muş Milletvekili Şimşek Malazgirt'te

Şimşek ve Yaktı, ilk olarak Malazgirt ilçesine yeni atanan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'ı ziyaret etti. Kaymakam Emre Yalçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vekil Şimşek ve AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı'ya teşekkür etti.

Şimşek ve beraberindeki heyet, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığına geçtiler. Burada partililere hitap eden Şimşek, “Bizler AK Partililer olarak Malazgirt halkının her daim yanındayız ve her zaman hizmetindeyiz. Cumhurbaşkanımız bu tarihi ilçemize çok önem veriyor. Önümüzde çok önemli bir yerel yönetimler seçimi var. Bu yerel yönetimler seçimi bizim için çok önemli. El ele, birlik beraberlik ve kardeşlik içinde kenetlenerek bu seçimde zaferle ayrılmayı istiyoruz. Tabii ki bunlar sizlerin sayesinde olacak. Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki yıl tarihi ilçemizi ziyaret ettiği zaman bizde kendisine diyebilelim, bu da bizim AK Parti Belediye Başkanımız. Buraya inanılmaz yatırımlar oluyor. Önümüzdeki yıllarda Tarihi Milli Parkımız bittiği zaman buraya her gün yüzlerce insanımız gelecek. Bu da demek oluyor ki gelen konuklarımız burada harcama yapacak. İlçemizde esnafımız kazanacak. Bizim partimizin tek hedefi halkımız olacak. Önemli olan Malazgirt halkına ayırım yapmadan hizmet etmektir. Biz AK Parti olarak tüm Türkiye'nin partisiyiz. Bugüne kadar Malazgirt ilçemize ne yatırım yaptıksak, bundan sonra da yatırım yapmaya devam edeceğiz. Malazgirt halkına söz veriyoruz. Sizlerin huzuru, refahı için elimizden gelen tüm gayretleri seferber etmeye hazırız. Burada bulunmaktan son derece mutluyum. Tüm Malazgirt halkına sonsuz sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Mehmet Emin Şimşek, ilçe başkanlığı ziyaretinin ardından AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve partililerle ilçedeki esnafları ziyaret ederek, Malazgirt Öğretmenevinde yapılan yemekli toplantıda STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşla bir araya geldiler.