Ak Parti Muş Milletvekili Şimşek Varto da bayramlaştı

Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Başkanı Namık Ergün ve partililerle birlikte AK Parti Varto İlçe Başkanlığına bayram ziyaretinde bulundu. İlçe Başkanı Figen Ergül ve partililer tarafından karşılanan Şimşek, burada halkın ve partililerin bayramını tebrik etti. Her zaman Varto halkının yanında olacağını ifade eden Şimşek, "Evet Bugün bayram Rabbim her gününüzü bayram tadında geçirsin inşallah, Allah’u teala Ramazan ayında yaptığımız duaları ve orucu kabul etsin. Allah bizlere kaza bela vermesin. Güzel bu günde buradayız. Özellikle geçen bu süre içerisinde ilçelerimizi geziyoruz. Bu günde Varto’dayız. Bizim de ailemiz burasıdır. İnsan ailesiyle bayram geçiriyor burasıda bizim ailemizdir. Rabbim bu ailenin birliğini daim etsin. Allah’u teala bu topraklara güzellik nasip etsin. Huzur nasip etsin, kardeşlik nasip etsin. Barış nasip etsin. Huzurluk barış kardeşlik olduğu zaman, bela olmaz terör olmaz gözyaşı olmaz. Varto’da bu coğrafyada huzur istiyoruz. Bu konuda hem dua edeceğiz hem de gayret göstereceğiz. Terör artık bu topraklarda tek bir çocuğun bedenini toprağa düşürmesin inşallah. Bu konuda geçen süre içerisinde 16 Nisan dada Varto üzerine düşen görevi gösterdi elinden geleni yaptı. Biz hiçbir zaman Varto’ya sırtımızı dönmedik, dönmeyeceğiz de. Bu çocukların yarınları bizim için önemlidir. Geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel bir Varto, güzel Muş, güzel bir ülke bırakmak zorundayız. Bu gün bayramdır neler yaptık neler yapmadık anlatmayacağız. Ama yapılan hizmetleri gördünüz. Ben siz değerli Varto halkına ve ilçe teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Muş il Başkanı Namık Ergül ise, “Hepinizin bayramını kutluyorum. Varto son zamanlarda gönlünü bize daha fazla açmaya başladı. İnşallah bu devam edecek. Varto halkını siyaseten değil kırk yıldır tanıyorum. İnşallah Varto da bu daha da gelişecek. Hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Varto ilçe Başkanı Figen Ergül ise, “Milletvekili le birlikte ilçe başkanlığını yaptığını ve kendisine babalık yaptığı için kendisine teşekkür etti.

İlçe Jandarma Bölük Komutanlığında bayramlaşan Şimşek, ilçede Belediye Başkanı Mehmet Nuri Çetin tarafından yapılan Alparslan Spor Merkezi ile aile çay bahçesinde yapılan kıl çadırlar da incelemelerde bulunan Şimşek, daha sonra Muş’a gitmek üzere ilçeden ayrıldı.