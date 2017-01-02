AK Parti Muş Milletvekili Şimşek’e, Kardeşlik Platformu’ndan plaket

Muş’ta Kardeşlik Platformu üyeleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatandaşlarla birlikte sabahlara kadar demokrasi nöbeti tutan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek’i ziyaret ederek plaket verdi.

Muş’ta 15 Temmuz hain darbe girişiminde bir araya gelerek ‘Kardeşlik Platformu’nu kuran Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, Halep için sürdürdükleri yardım kampanyasına bir destekte AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek’ten geldi. Kendisini ziyaret eden STK temsilcilerine nakdi yardımda bulunan milletvekili Şimşek’e ‘Kardeşlik Platformu’ üyesi STK temsilcileri tarafından demokrasi nöbetinde gösterdiği birlik ve beraberlik anlayışından dolayı plaket takdim edildi. Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren milletvekili Şimşek, ülkede ve bölgede çok ciddi olaylar olmasına rağmen Muş’un kendisini muhafaza ettiğini söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde halkın büyük bir direnç gösterdiğinin altını çizen Şimşek, “Milletimizin o hain gecede birliktelik ruhu, vatana, bayrağa sahip çıkma ruhu pekişti ve büyüdü. Muş huzurlu bir kent durumunda ve bunu muhafaza etmeye de devam ediyor. Bunda herkesin çok büyük payı var. Özellikle sabahlara kadar o meydanlarda demokrasi nöbeti tutan halkımıza çok şey borçluyuz” dedi.

“İstanbul’daki saldırıyı şiddetle kınıyorum”

Yılbaşı gecesinde İstanbul’da meydana gelen terör saldırısını kınayan milletvekili Şimşek, “Bunlar ülkemizi o çıtanın daha fazla yukarısına çıkmasını istemedikleri için, 2023 hedefimizin tutmaması için, bu bölgede bu ümmette büyük bir ülke olmaması için, Cumhurbaşkanımızın Ortadoğu’da, dünya çapında bir lider olup burada sevilmesini istemedikleri için bu oyunları oynuyorlar. Cumhurbaşkanımız için ‘Bu adam kabına sığmıyor’ diyorlar. Neden? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, onların buradaki projelerini bozuyor” ifadelerini kullandı.

Haziran seçimlerinden sonra darbe sürecinde ve ondan sonraki süreçte Milletvekili Mehmet Emin Şimşek’in kendilerine destek verdiğini ifade eden Davut Aydın ise, “Sivil toplum kuruluşları olarak birlikte, beraberce arkasında olduğumuzu göstermek amacıyla yeni yapmış olduğumuz oluşumun içerisinde Halep’e destek ve Halep’e yapılan yardımla ilgili kendisine ziyarette bulunduk. Bize gereken desteği vereceğini taahhüt etti. Minnettarız, teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kardeşlik Platformu üyeleri tarafından Milletvekili Mehmet Emin Şimşek’e plaket verilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi.