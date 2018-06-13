AK Parti teşkilatı iftar yemeğinde bir araya geldi

Malazgirt Öğretmenevinde düzenlenen iftar programına AK Parti Malazgirt İlçe Teşkilatına bağlı ana kademe, gençlik kolları, kadın kolları, yönetim kurulu üyeleri, köy ve mahalle temsilcileri, sandık görevlileri katıldı. AK Parti Muş Milletvekili Adayı Abdulmecit Cantepe’nin de katıldığı ve oldukça kalabalık olduğu gözlenen iftar programında konuşan AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, 24 Haziran tarihinde yapılacak seçimlerde zaferle çıkacaklarını söyledi.
İftar yemeğine Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da katıldı.