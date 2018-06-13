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13 Haziran 2018 09:25

AK Parti teşkilatı iftar yemeğinde bir araya geldi

AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığı tarafından partililer için bir iftar yemeği verildi.

AK Parti teşkilatı iftar yemeğinde bir araya geldi

13 Haziran 2018 09:25


Malazgirt Öğretmenevinde düzenlenen iftar programına AK Parti Malazgirt İlçe Teşkilatına bağlı ana kademe, gençlik kolları, kadın kolları, yönetim kurulu üyeleri, köy ve mahalle temsilcileri, sandık görevlileri katıldı. AK Parti Muş Milletvekili Adayı Abdulmecit Cantepe’nin de katıldığı ve oldukça kalabalık olduğu gözlenen iftar programında konuşan AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, 24 Haziran tarihinde yapılacak seçimlerde zaferle çıkacaklarını söyledi.


İftar yemeğine Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç da katıldı.




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