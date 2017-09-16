AK Parti’de tanışma toplantısı

Parti binasında düzenlenen toplantıya AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Koordinatörü ve Diyarbakır Eski Milletvekili Ali İhsan Merdanoğlu, İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ile partililer katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Eski Milletvekili ve Muş Koordinatörü Ali İhsan Merdanoğlu, AK Parti’nin 2001 yılında siyaset arenasında yerini aldığı dönem, çok değerli, kıymetli ve o kadar da cefakar arkadaşlarla yola çıktıklarını söyledi. Merdanoğlu, "Türkiye’nin değişim ve dönüşümü için devrimler yapan AK Parti’de görev alan tüm arkadaşlarım bu görevi layıkıyla bugüne kadar yürüttüler. Hep birlikte bayrağı çok güzel bir yere taşıdık. Şu anda bir bayrak değişimi oldu, yeni bir kan, partimizi 2019’a taşıyacak yeni kadroların oluşturulmasına katkı sunacak. Sizden biri olan Rahmetullah Beyi genel merkezimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleriyle yetkilendirilmiştir. Rahmetullah kardeşimiz size emanet ediyorum ve hep birlikte başarılı çalışmalarla partimizin oy oranını yükselteceğimize inanıyorum" dedi.

"Her tarafı karış karış gezeceğiz"

Belediye Başkanı Feyat Asya ise, 16 Nisan’da aldıkları oyu arttırmak ve 2019 seçimlerinde oy oranını yükseltmek için karış karış gezeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün yeni bir kan ve heyecan oluşturmak için bu salonu doldurduk. 2001’den başlayan bu süreçte bayrağımızı dalgalandıran bütün parti büyüklerime şükran ve minnetlerimi sunuyorum. 20’nin üzerinde aday adayının yarıştığı bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız, Rahmetullah ağabeyimize teşkilatı emanet etti. Bu partide herkesin rolü bellidir. Hiçbir şekilde bugüne kadar olmadığı gibi, bundan sonra da rol çalmak yarışına girmeyeceğiz. Parti disiplini içerisinde 2019’da, 16 Nisan’da yakaladığımız yüzde 51’in üzerine daha fazla katkı sunmak suretiyle her tarafı karış karış gezeceğiz. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Yeni bir enerji oluşturmuş bulunmaktayız. İl başkanımızın, teşkilatçılıktan gelme, eğitimci olması, belediyesi olması, her birimiz için ayrı bir avantaj olarak kullanacağımızı ve birlik ruhunu yeniden dirilteceğimizi, bu aileyi daha fazlasıyla büyüteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

"Bu görev bir kişiye verilir"

AK Parti İl Başkanlığı için 23 kişinin müracaat ettiğini hatırlatan Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de, davalarda küslük olmayacağını belirterek, "AK Parti’de görev değişimi olur ama küskünlük olmaz. Baktığımız zaman buraya çok arkadaşımız geldi ve nöbet değişikliği oldu. Bugün biz varız, yarın biz de olmayacağız. AK Parti’nin güzelliği, her ferdi, genel başkanımızın her dediğine başımızın tacı dediği için bu aile giderek büyüyor. Biz bunun bir dava olduğunu söylüyoruz ve davada ne görev verilirse yapmak lazım. Eğer bu davaya inanıyorsak, görev istenmez verilir. Biz de bu görevi yapacağız. 23 arkadaşımız başkanlık için aday oldu. Hiçbirinin birbirinden fazlalığı veya azlığı yoktur. Siz de takdir edersiniz ki, 23 kişiden bir kişiye bu görev verilirdi. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu görevi Rahmetullah Yaktı’ya verdi. Yeni kongrelere başlıyoruz ve biz bunları daha iyi şekilde, daha büyük bir motiveyle bunu atlatacağız" diye konuştu.

"Okyanusun diğer tarafından müdahale ediliyor"

Türkiye’nin güçlendiğini ve bunun birilerini rahatsız ettiğini dile getiren Şimşek, "2019 yılını çok iyi bir şekilde atlatmamız lazım. Ülkemizin etrafında cereyan eden olayları görüyorsunuz. Okyanusun diğer tarafından buraya müdahale ediliyor. Çünkü, Türkiye güçleniyor, Türkiye büyüyor. Türkiye’nin güçlü liderinin etrafında güçlü bir aile olmasını çekemiyorlar. Türkiye, ne zaman büyüyüp gelişiyorsa, mutlaka bir engel çıkarmaya çalıştılar. Ama bu dönem vatandaş dimdik duruyor, inancı tam, yüreği tamdır. Bu inancı, bu yüreği canı gönülden takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Elimden gelen gayreti göstereceğim"

AK Parti İl Başkanlığına getirilen Rahmetullah Yaktı ise, elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi. Yaktı, "İl başkanlığı görevinin çok ağır ve sorumluluk taşıyan bir görev olduğunu biliyorum. Bu görevi liyakatle yapacağımdan şüpheniz olmasın. Sizlerin desteğiyle bu görevi en iyi şekilde yapmaya gayret göstereceğim. 23 arkadaş il başkanlığı için müracaatta bulunduk. Bütün arkadaşlarımın benden daha iyi bir çevreye ve birikime sahip olduklarından hiç şüphem yok. Takdir edersiniz ki, 50 kişi de olsa, 100 kişi de olsa, bir kişiye bu görev verilecekti. AK Parti, ince eleyip sık dokuyan, bütün görüşmeleri değerlendiren, bütün anketleri değerlendiren ve bunun sonucunda bir karara vararak disiplin içerisinde, demokrasi içerisinde, özverili bir şekilde değerlendirmeler yaparak birini il başkanı olarak görevlendirecekti. Bunu da, sizlerin desteğiyle ve Cumhurbaşkanımızın riyasetiyle görev bana tevdi edildi. Hepinizin hizmetkarı olacağıma inanmanızı istiyorum. Yüzde 51 olan oy oranımızı yüzde 60’lara, 70’lere çıkartmak için mücadele edeceğiz, birlik ve beraberlik içerisinde bu görevi ifa edeceğiz" dedi.

"2019 yılı ülkemiz için çok önemli"

2019 yılının Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Yaktı, şu ifadeleri kullandı:

"2019 yılı ülkemiz için çok önemlidir. Çünkü, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilk defa geçmiş olacağız. Şunu vurgulamak istiyorum, AK Parti daima ilklerin partisi olmuştur. 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı hükümet sistemi de bir ilktir. Sayın Cumhurbaşkanımızı mahcup etmemek için, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde üzerimize düşen görevi en iyi bir şekilde yapma gayreti içerisinde olacağız. İnşallah Muş’umuzu layık olan seviyeye çıkartacağız."

Yapılan konuşmaların ardından toplantı sona erdi.