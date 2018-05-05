AK Parti’de temayül heyecanı

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekili seçimleri kapsamında, AK Parti’den Muş milletvekili aday adayı olarak başvuranlar arasında temayül oylaması yapıldı.

Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kapalı spor tesisinde gerçekleştirilen temayül yoklaması ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Muş İl Başkanı Rehmetullah Yaktı, “Bugün tarihi bir günü daha Muş’ta yaşamaktayız. 27. dönem milletvekili aday adaylarını belirlemek için AK Parti teşkilatı olarak her zaman olduğu gibi birlik, beraberlik, bütünlük, huzur ve güven içerisinde aday adaylarımızı belirlemek amacıyla temayül yoklamasını yapmış bulunmaktayız” dedi.

Bin 120 delegenin mevcut olduğunu belirten Başkan Yaktı, “Bin 120 delege var, 64 tane de temayüle giren aday adayımız var. Bu bin 120 delege aday adayları için oy kullanacaktır” şeklinde konuştu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da, temayül yoklamasında oyunu kullanarak, hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.