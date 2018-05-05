Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 16:17

AK Parti’de temayül heyecanı

AK Parti Muş İl Başkanlığı, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek olan 27’nci dönem milletvekili seçimlerinde aday adayları için temayül yoklaması yaptı.

AK Parti’de temayül heyecanı

05 Mayıs 2018 16:17


24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekili seçimleri kapsamında, AK Parti’den Muş milletvekili aday adayı olarak başvuranlar arasında temayül oylaması yapıldı.


Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kapalı spor tesisinde gerçekleştirilen temayül yoklaması ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Muş İl Başkanı Rehmetullah Yaktı, “Bugün tarihi bir günü daha Muş’ta yaşamaktayız. 27. dönem milletvekili aday adaylarını belirlemek için AK Parti teşkilatı olarak her zaman olduğu gibi birlik, beraberlik, bütünlük, huzur ve güven içerisinde aday adaylarımızı belirlemek amacıyla temayül yoklamasını yapmış bulunmaktayız” dedi.


Bin 120 delegenin mevcut olduğunu belirten Başkan Yaktı, “Bin 120 delege var, 64 tane de temayüle giren aday adayımız var. Bu bin 120 delege aday adayları için oy kullanacaktır” şeklinde konuştu.


Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da, temayül yoklamasında oyunu kullanarak, hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç