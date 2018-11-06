AK Partili Bulut, STK temsilcileriyle bir araya geldi

Burada bir konuşma yapan Ali Bulut, AK Parti olarak sivil toplum kuruluşlarına çok önem verdiklerini söyledi. Bulut, "Sivil toplum kuruluşlarının toplumumuz için ne kadar vazgeçilmez birer unsur, seçilmiş insanların da mensubu olduğu topluma ne kadar faydalı olduğunu bilen bir insanım. Biz, sizlerin fikirlerini alarak, sizlere nasıl hizmet edebiliriz, sizlerin işini nasıl kolaylaştırabiliriz, sizlerle bundan sonraki süreçte nasıl daha irtibat halinde olabiliriz diye bir araya geldi. Cumhurbaşkanımızın sivil toplum kuruluşlarına verdiği önemi bildiğimiz için ve ilçemize son iki yılda yapılan hizmetleri gördüğünüzü ve desteklediğinizi biliyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlerde bu hizmetlerin heba olmaması için iktidardan yana kiminle aday oluruz, kiminle yola çıkarız, kiminle kazanırız. Aday adayları seçme konusunda hepimiz bir fikir olalım, sonra ‘biz bu aday adayını istemiyoruz' diye sitemde bulunmayın. Bundan sonra daha sık bir araya geleceğiz. Kimsenin kimseden üstünlüğü yok, üstünlük takvadadır. İster milletvekili, ister belediye başkanı, isterse başka bir yerin başkanı olsun, hiç kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Sizin sözünüz benim sözümdür. Bir telefon kadar size yakınım. Kaç kişi aday adayı olacaksa da sonuçta bir kişiye verilecek, kesinlikle darılma küsme olmaz. Bizim amacımız, hepimizin amacı mensubu olduğu kurum ve kuruluşlarla bu ilçemize hizmet edebilmek" dedi.

Bulut, konuşmasının ardından sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin talep ve önerilerini dinledi.