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30 Haziran 2017 08:30

AK Partili Muzaffer Çakar Malazgirt’te

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve 24.

AK Partili Muzaffer Çakar Malazgirt’te

30 Haziran 2017 08:30

Dönem Muş Milletvekili Doç. Dr. Muzaffer Çakar, Muş’un Malazgirt ilçesinde incelemelerde bulundu.


Doğduğu köyde geceyi geçiren Çakar, daha sonra AK Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz’i ziyaret ederek, parti teşkilatı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Çakar, “Her fırsatta doğduğum ilçeme gelerek sizlerle bir arada olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Bayramın 1. günü arkadaşımın cenazesi; 2 ve 3. günü dostların düğün programlarından dolayı ancak yeni buraya gelme fırsatı oldu. Hepinizin geçmiş Ramazan Bayramını en içten duygularımla kutluyorum. İnşallah hükümetimizin ve devletimizin destekleriyle ilçemize kalıcı, güzel hizmetler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. İlçemizin ne kadar sorun ve sıkıntıları varsa hepsini tespit etmek için buradayız. Kardeş belediyemiz Başakşehir Belediyesi ile birlikte çok güzel yatırımlara imza atmak için buradayız. Altyapı sorununu gidermek için buradayız" dedi.


Çakar, daha sonra Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı’yı makamında ziyaret ederek geçmiş bayramını tebrik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Soner Kırlı, “Bugün ilçemize gelerek bizleri ziyaret eden Sayın Muzaffer Çakar’a ve AK Parti ilçe teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Bugün burada ilçemizin sorun ve sıkıntılarını dile getireceğiz. İlçemizin belediye hizmetleri olarak yapılması gerekenleri Sayın Muzaffer Çakar’a aktardık. Kendisi de bizlere her konuda yardımcı olacağını dile getirdi. Kendisine ilçemde yaşayan vatandaşlarımız adına da teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.


Muzaffer Çakar ve Soner Kırlı, ilçede yapımı devam eden okulları ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldılar. Malazgirt-Ahlat karayolunda yapılması düşünülen TOKİ konutları için de arsa araştırması yaptılar.




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