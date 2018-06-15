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15 Haziran 2018 14:09

Ak Partili Muzaffer Çakar Malazgirt’te

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve 24.

Ak Partili Muzaffer Çakar Malazgirt’te

15 Haziran 2018 14:09

Dönem Muş Milletvekili Doç. Dr. Muzaffer Çakar, 24 Haziranda yapılacak genel seçimler öncesi Muş’un Malazgirt ilçesine gelerek, Ak Parti seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.


Malazgirt Seçim Koordinasyon Merkezinde İlçe Başkanı Kenan Deniz tarafından karşılanan Çakar, 24 Haziranda yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde yapılan çalışmalarla ilgili görüş alış-verişinde bulunmak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiğini ifade etti. Partisinin ve teşkilatının her zaman yanında olduğunun altını çizen Çakar, "Seçim Koordinasyon Merkezinin belirlediği programlar doğrultusunda çalışmalara katılacağım. Her türlü desteği vereceğim. Partimin emrindeyim" dedi.


Ak Parti Malazgirt İlçe Başkanı Kenan Deniz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çakar’a, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimde vereceği destekten ötürü şükranlarını sundu.




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