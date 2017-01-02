AK Partili Şimşek, 2016 yılını değerlendirdi

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, 2016 yılını değerlendirdi.

Kentteki bir otelde düzenlenen ve Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Namık Ergün, Merkez İlçe Başkanı İbrahim Avcı, AK Partili il genel meclisi üyeleriyle yerel ve ulusal basın kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Mehmet Emin Şimşek, 2016 yılının ülkemiz ve ümmet coğrafyası için sıkıntılı geçtiğini söyledi. Büyüyen, gelişen Türkiye’yi hazmedemeyen dış mihrakların ve onların taşeronlarının giriştiklerini işgal olarak tanımlayan Şimşek, "Bu yetmemiş, siyasi darbe, ekonomik darbe, şimdi mezhebi darbe, her türlü mihraklarla, her türlü oyunlarla, büyüyen, gelişen Türkiye’yi acaba zayıflatabilir miyiz düşüncesiyle sürekli senaryo üretiyorlar. Ama hamdolsun ki bu olumsuzluklara rağmen 2016 yılı içerisinde ülkemiz güçlü, insanlarımızın moral değeri yüksek, birlikte yaşama sevdası onlara fırsat vermedi" dedi.

’Dövizini bozdur’ kampanyasına da dikkat çeken Şimşek, "15 Temmuz sonrası insanlarımız, 10 dolar olsun 200 dolar olsun bankaya gidip paralarını bozdurdular. Esnaflarımız dolarını bozdurana çeşitli indirimler yaptılar. Halep’teki katliamlara da Muş sahip çıktı, bir torba un da olsa katkıda bulundu" şeklinde konuştu.

Muş basının 15 Temmuz ve sonraki süreçte dik durduğunu vurgulayan Şimşek, "Muş basını çok ciddi emek veriyor. Çok zor şartlarda bu gayreti gösteriyorsunuz, bu emeği sergiliyorsunuz. Size bir katkımız yok desek doğrudur. Şuna inanın ki yoğun bir tempoydu, sıkıntılı bir süreçti. Hepimiz aslında aynı pencerede ilimiz, ülkemiz ve coğrafyamız için gayret ediyoruz. İnşallah bu 2017 yılı Türkiye’mizin ve coğrafyamızın daha iyi günleri olacaktır. Bu konuda inançlıyız. Ne yaparsalar yapsınlar moral değerimizi yıkamayacaklar. Bizi bu emeğimizden vazgeçiremeyecekler. Bir olacağız, iri olacağız diri olacağız" ifadelerini kullandı.