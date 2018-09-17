AK Parti'liler Adnan Menderes'i andı

AK Parti Muş İl Başkanlığı, 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'i düzenlenen basın açıklamasıyla andı.

AK Parti İl Başkanlığı, merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilişinin 57'inci yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması düzenledi. Muş Belediyesi Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve çok sayıda partili katıldı. Toplanan grup adına basın metnini okuyan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muhtesim Tunç, “27 Mayıs Darbesi Türkiye'de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilmez tahribatlara yol açmıştır. Yasalara aykırı biçimde Anayasa, ihtilal figüranlarına bağımlı hale getirilmiş ve zincirleme anti demokratik müdahalelerin önü açılmıştır. Devam eden zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan; darbeler, e muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştır. Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışılmasının yanı sıra 27 Mayıs Darbesi'ni diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Baş Vekili Adnan Menderes'in idam edilmesidir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir. Bu vesileyle demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından grup sessiz şekilde dağıldı.