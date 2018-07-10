Aktuzla’da günde 120 ton tuz üretiliyor

Türkiye’nin en büyük doğal kaynak tuz üretimi tesisleri arasında bulunan Aktuzla Tuz Üretim Tesisi’nde günlük yaklaşık 120 ton tuz üretiliyor. Doğal tuz üretiminin yapıldığı Aktuzla Tuz Üretim Tesisi, dünyanın doğal kaynak suyundan elde edilen tuz tesisleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bölge ekonomisinde önemli bir yeri olan tesiste çevre köylerden yaklaşık 80 işçi istihdam ediliyor. Tesiste çalışan işçiler sabahın erken saatlerinde havuzlarda oluşan tuzu fırçalarla toplayarak istifliyorlar. Günlük yaklaşık 120 ton tuz ürettiklerini söyleyen İşletme Sahibi Mehmet Şahin Yeler, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne tuz verdiklerini belirtti. Havaların iyi gitmesi halinde bu sene hedefledikleri üretime ulaşacaklarını vurgulayan Yeler, "Bizim mevcut 24 tane kaynağımız var. Yaklaşık olarak dakikada 330 litre su debimiz var. Kaynaklardan çıkar çıkmaz 21 bome derecesindedir. Kaynaklardan gelen suyu toplama havuzlarında topluyoruz. Ondan sonra dinlendirme havuzlarına alıyoruz. 24 bome derecesine geldikten sonra kristalize havuzlara borular vasıtasıyla taşıyoruz. Tesisimizde yaklaşık seksen kişi istihdam ediyoruz. Günlük üretimimiz 120 tonun üzerindedir. Çıkarmış olduğumuz bu ürünü Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya satıyoruz. Sanayi tuzu olarak satıyoruz. Çok kaliteli bir tuzdur. Yapmış olduğumuz çeşitli analizler vardır. Yüzde 98’i sodyum klordur, yüzde 2’si magnezyumdur. Ful bir tuzdur. Dünyada benzer örneği yoktur. Ben analizlerini Almanya’da yaptırdım çok sağlıklı bir tuzdur. Yaklaşık 200 tane havuzumuz vardır. Bunları dörde böldük. Her bir havuzda 800 ile 900 kilogram tuz üretim kapasitemiz vardır” şeklinde konuştu.

Tesiste çalışan işçiler ise, böyle bir tesisin varlığı nedeniyle kendi memleketlerinde çalışarak geçimlerini sağladıklarını ve burada iş bulmaktan memnun olduklarını dile getirdiler.