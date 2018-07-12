Albay Karoğlu’ndan Başkan Asya’ya veda ziyareti

Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu’nu makamında ağırladı. Yaklaşık iki yıldır Muş’ta görev yapan Piyade Albay Karoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki son atamalar ile Kayseri iline atandı. Karoğlu, tayini dolayısıyla Başkan Asya’ya veda etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, “Komutanımız ile birlikte çalıştığımız süre içinde meslek ahlakı ve iyi niyet ilişkileri içinde çalışmalarımız oldu. Bizler, Muş’ta görev yapan tüm kamu görevlilerine, Muş’u ve Muşluyu unutmamalarını diliyoruz. Komutanımıza da yeni görev yerinde başarılar diler, ailesi ile birlikte huzurlu bir hayat geçirmesini diliyoruz. Allah yolunu ve bahtını açık etsin” dedi.

Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Başkan Asya, Albay Karoğlu’nu uğurladı.