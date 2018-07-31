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31 Temmuz 2018 13:54

Arazi taramasında terörist kıyafeti ele geçirildi

Muş’ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen ’Şehit J.

Arazi taramasında terörist kıyafeti ele geçirildi

31 Temmuz 2018 13:54

Üçvş. Serdal Uyanık 2018-114 Operasyonu’ kapsamında PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait kıyafetler ele geçirildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, 29 Temmuz günü icra edilen operasyonda Merkez Kızılağaç beldesi kırsalında arazi taraması yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Naylona sarılı toprağa gömülmüş PKK/KCK BTÖ mensuplarına ait, kullanılmamış 3 takım terörist kıyafeti ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili delil niteliği taşımayan malzemeler imha edilmiş olup, adli tahkikata başlanılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Duyarlı vatandaşlarımızın her türlü ihbarları emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır" ifadeleri kullanıldı.




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