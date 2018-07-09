Arıcı çift, bal üreterek geçimlerini sağlıyor

Her yıl ilkbahar aylarında Şenyayla bölgesine gelerek seyyar baraka kurarak burada kaldıklarını anlatan Songül Bürsas, 8 yıldan bu yana evli olduklarını ve eşi ile birlikte dağlarda gezgin arıcılık yaptıklarını söyledi. Hayatlarının büyük bir bölümünü çadırda yaşayarak her zorluğu eşi ile birlikte göğüslediklerini anımsanan Songül Bürsas, sezon sonunda elde ettikleri balı satarak geçimlerini sağladıklarını söyledi.

Eşinin 10 yaşından bu yana arıcılık yaptığını kaydeden Songül Bürsas, "Ben 8 yıl önce evlendikten sonra eşimle birlikte geçimimizi sağlamak amacıyla arıcılık yapmaya başladım. Arıcılık mesleğini 10 yaşından beri yapan eşimle evlendikten sonra öğrendim. Arıcılık çok zevkli bir iş. Gezici arıcılık yaptığımız için yılın 12 ayını dağlarda çadırda geçiriyoruz. Günümün 10 saatini kovanların içinde geçiriyorum. Sabahın erken saatlerinde kalkıp eşim ve iki çocuğumla kahvaltı yaptıktan sonra hemen arılarımızın içine gireriz. Kovanlarımızı tek tek kontrol ederiz. Peteklerin içinde herhangi bir çürüklük var mı yok mu onun tespitini yapıyoruz. Bizim geçen yıl 400 kovanımız vardı. Bal para etmeyince bu sayıyı 200’e düşürdük. Bu yıl şekersiz bal üretmeye başladık, çünkü şekersiz bal isteyen müşterilerimiz var" dedi.

Arıcılığın ilk zamanlarda çok zor geldiğini dile getiren Songül Bürsas, "Özellikle sürekli dağda olduğum için ailemi çok özlüyordum, evimi çok özlüyordum, ama alıştıktan sonra ve yaylalarda bulunan yaylacılarla tanıştıktan sonra arıcılık benim için önemli olmaya başladı. Gayet güzel ve temiz havayı teneffüs ediyoruz, sağlıklı bir hayat yaşıyoruz. Çocuklarım da bu temiz havaya alıştı" diye konuştu.

Yaklaşık 20 yıldan beri arıcılık yaparak geçimi sağladığını dile getiren Galip Bürsas ise, "Eşimle 2010 yılında evlendim. Eşim daha önce arıcılık mesleğini bilmediği için ilk başlarda biraz zorlandık, ama şu anda ben bütün işi ona teslim ettim. Kendisi bakım ve üretimi yapıyor. Eşim en büyük destekçimdir. Eşimin desteği olmasa bu iş olmaz" şeklinde konuştu.