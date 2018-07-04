Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 14:48

Askeri erkandan Vali Yıldırım’a taziye ziyareti

3.

Askeri erkandan Vali Yıldırım’a taziye ziyareti

04 Temmuz 2018 14:48

Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ile Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, eşini kaybeden Muş Valisi Aziz Yıldırım’a taziye ziyaretinde bulundu.


Komutanların ziyaretleri öncesinde AK Parti Muş Milletvekili M. Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, milletvekili adayları, siyasi parti temsilcileri, Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, Varto Kaymakamı M. Nuri Çetin ve kurum amirleri de taziye ziyaretinde bulundu.


Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ile Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’a ziyaretlerinde Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Muş Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu da eşlik etti.


Misafirlerini makamında ağırlayan Vali Aziz Yıldırım, ziyaretten dolayı misafirlerine teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç