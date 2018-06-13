Asya ve Er’den seçim çalışması

Sıra Milletvekili Adayı Abdulselam Er, seçim çalışmaları kapsamında gece gündüz çalışıyorlar.

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala siyasi partiler seçim çalışmalarını hızlandırdı. Ülke genelinde parti liderleri mitingler düzenlerken, yerellerde adaylar propagandalarını yapıyorlar. Bu kapsamda AK Parti Muş Milletvekili adayları da seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İl teşkilatı istenildiği şekilde bir seçim süreci geçirmek için partilileri bölge bölge görevlendirerek vatandaşların tamamına ulaşmayı hedefliyor. Aynı bölgede görevlendirilen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve AK Parti Muş 2. Sıra Milletvekili Adayı Abdulselam Er, başarılı bir sonuç elde etmek için adeta arı gibi çalışıyorlar.

Genelde bir günün tamamını birlikte geçiren Asya ve Er, Ramazan ayı olmasına rağmen ikinci gün erken saatlerde çalışmalarına kaldıkları yerden devam ediyorlar. Son olarak Muş Arı Yetiştiricileri Birliği üyeleri ile bir araya gelen Asya ve Er, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermelerini istediler.

Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Feyat Asya, katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederek, “Ülkemiz ve ilimiz için çok önemli bir sürece girmiş bulunmaktayız. Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daha da pekişmesi için bu süreci başarılı bir şekilde sonuçlandırmalıyız. Bunun için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Ülkemizin 16 yıl önceki halini çok iyi hatırlıyorsunuz. Bugüne kadar hayal edilemeyen birçok hizmet hayata geçirildi. Ülkenin nereden nereye geldiğini en iyi sizler bilirsiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve yol arkadaşlarının bu ülke için neler yaptığı herkesi malumudur. Bizler, ülkemizin geleceğinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesini umut ederek çalışırken, ilimizin de iyi bir konuma gelmesi için mücadele ediyoruz. Allah’a şükürler olsun ki belediyecilik alanında çok önemli hizmetler hayata geçirdik. Bunları yaparken de hükümetimizin güçlülüğüne güvendik. Biz kendi yerelimizde daha güzel hizmetler yapmamız için parlamentoda elimizin güçlü olması gerekiyor. Buradan aday olan milletvekili adaylarımızı meclise göndermek için elimizden geleni yapmalıyız. Bu konuda sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. Bizleri dinlediğiniz için bir kez daha sizlere teşekkür eder, saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

AK Parti Muş Milletvekili Adayı Abdulselam Er ise, Muş’a ve Muşluya hizmet için bu yola girdiğini kaydederek, “Muş Arı Yetiştiricileri Birliği üyeleri olarak sizleri en samimi duygularla selamlıyorum. Sizlere hitap etme fırsatı sunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, daha önce sizlerin bazı sorun ve sıkıntılarının çözümü noktasında çok uğraş verdiğim için hemen hemen hepinizi yakından tanıma imkanım oldu. Bizler, sizin gibi bu ilin gelişimine katkı sunacak sivil toplum kuruluşlarının daha iyi seviyelere getirilmesi için uğraş vereceğiz. Çünkü sizlerin halkımıza sağladığı faydanın farkındayız. Kalkınma hep birlikte olur. Dolayısıyla 24 Haziran seçimlerinde bir kardeşiniz olarak sizlerden destek bekliyorum. Sizlere hizmet etme fırsatını bana vereceğinizi umuyorum. Bu vesile ile hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Asya ve Er, katılımcıları uğurladı. Daha sonra belediye meydanına çıkan Asya ve Er, burada bayram pazarını gezerek vatandaşlarla hasbıhal ettiler.