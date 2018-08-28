At arabası ekmek teknesi oldu

Kumluca köyünde yerli sebze ve meyve üretimi yapan Güven Taşdemir, satışını yaptığı ürünlerden elde ettiği kazanç ile ekmeğini kazanıyor. Üretimini yaptığı ürünlerini at arabası üzerinde istifleyerek, köyden şehir merkezine doğru yola koyulan Taşdemir, şehir merkezinde mahalle mahalle, sokak sokak gezerek satışını yaptığı ürünlerle aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Ekmek teknesi olan at arabasının üzerinde yerli sebzenin dışında ağırlık olarak kavun ve karpuz satışı yapan Taşdemir, 3 adet kavun ve karpuzu 10 TL’den satıyor.

Kavun ve karpuzların tamamen doğal ortamda yetiştiğini vurgulayan Taşdemir, “Yerli kavun ve karpuza vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Ekmek teknesi olarak kullandığım at arabasının üzerindeki kavun ve karpuzun 3 tanesini 10 TL’den satıyorum. Bunun yanında yerli sebze satışı da yapıyorum” dedi.