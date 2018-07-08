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08 Temmuz 2018 11:32

Ataşehir’den Malazgirt’e kardeşlik eli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Ataşehir Gençlik Örgütü, Muş’un Malazgirt ilçesinin köklü futbol takımı 1071 Malazgirt Spor’a forma ve sportif malzeme desteğinde bulundu.

Ataşehir’den Malazgirt’e kardeşlik eli

08 Temmuz 2018 11:32


Zor şartlar altında çalışmalarını sürdüren ve Yeşilayın sponsorluğunda sahaya çıkan Malazgirt Spor’a CHP’den kardeşlik eli uzandı. CHP Spor Kurulu Doğu Anadolu Sorumlusu Erkan Çakır’ın girişimleri ve CHP Malazgirt İlçe Başkanı Mevlüt Güvenir’in desteğiyle CHP Ataşehir Gençlik Örgütü, tarihi ilçedeki kulübe destekte bulundu. Formaları Malazgirt ilçesinde takıma teslim eden CHP Spor Kurulu Doğu Anadolu Sorumlusu Erkan Çakır, “Malazgirt’imiz tarihi ve güzel bir ilçe, lakin yeteri ve gerekli destekleri göremiyorlar. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Malazgirt Spor’un U-15, U-18 ve U-21 takımlarının sporcularına formalarını teslim ettik. Ataşehir Gençlik Örgütüne ve belediyesine teşekkürlerimi sunarım. Malazgirt Spor’a başarılar dileriz” dedi.


1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli ise, verilen destekler dolayısıyla Ataşehir Belediyesi, gençlik örgütü, CHP Spor Kurulu Sorumlusu Erkan Çakır ve Malazgirt İlçe Başkanı Mevlüt Güvenir’e teşekkür etti.




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