Atatürk Bulvarı geçici asfalt için hazırlandı

Kentte içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının tamamen yenilenmesi için başlatılan çalışmalar son hız devam ediyor. Yaklaşık 15 noktada çalışma yürüten ekipler, şehrin en büyük sorununu tamamen ortadan kaldırmak için özverili bir çalışma sergiliyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Atatürk Bulvarı’nda kazı ve döşeme çalışması tamamlandı. Parsel bağlantılarının da yapıldığı bulvarın geçici asfaltla kaplanması için hazırlıklar yapıldı. Vatandaşların toz, duman ve tahribatlarından fazla etkilenmemesi için bu yıl geçici çözümlerle yapılacak olan İstasyon Caddesi’nin üst yapısı, gelecek yıl tamamen yenilenecek.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Altyapı projesi kapsamında bu yıl başlattığımız çalışmalar aralıksız devam ediyor. Şu an itibariyle ilimizin birçok bölgesinde kazı ve döşeme çalışmaları yapılıyor. Özellikle İstasyon Caddesi’ndeki çalışmaları çok önemsiyoruz ve titizlikle takip ediyoruz. Vatandaşların yoğunlukta olduğu caddenin kazı ve döşeme çalışmalarının bir an önce tamamlanması için birçok ekibi buraya yönlendirdik. Herhangi bir sorun yaşanmadan kazı çalışmalarının tamamlandığı bölgeleri geçici asfaltla kaplıyoruz. Kurban Bayramı öncesi kazı çalışmaları tamamlanan İstasyon Caddesi’nin sağ şeridini asfaltladık. Atatürk Bulvarı’nda da doğalgaz dahil tüm hatların döşenmesinin tamamlanması ile asfalt hazırlıkları yapıldı. İstasyon Caddesi, altyapı projesinin en sıkıntılı şekilde ilerlediği yerlerin başında geliyor. Araçların ve vatandaşların ağırlıklı olarak kullandığı bu yolda ister istemez bazı aksaklıklar olabiliyor. Çalışmaların tamamlandığı sağ şeridi asfaltla kapladık. Sol şeritte kazı ve döşeme çalışmaları devam ediyor. Buradaki çalışmaların da tamamlanması ile kış mevsimi öncesi geçici asfalt yapacağız. Gelecek yıl İstasyon Caddesi’nin bir bütün olarak yenileneceği projemizi uygulayacağız. Bu zorlu süreçte halkımızın desteğine ihtiyacımız var. İnşallah bugün katlandığımız bu zorlukların yarın sefasını hep birlikte yaşayacağız" dedi.