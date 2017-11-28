Baba: “Kadınlar için şiddetten arınmış bir dünya umut ediyoruz”

HAK-İŞ Muş Şube Başkanlığı Kadın Komitesi, ’Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ dolayısıyla bir basın açıklaması düzenledi. Toplantıda konuşan HAK-İŞ Muş Şube Başkanlığı Komite Başkanı Alev Baba, dünyanın hemen her bölgesinde, sınır, milliyet, din ve sınıf farkı gözetmeksizin yaşanan ve son bulması için çaba sarf edilen kadına yönelik şiddetin her yaştan, her öğrenim düzeyinden, her gelir düzeyinden, bekâr, boşanmış, evli kadınların acı bir gerçeği olduğunu söyledi. "Dünyada maalesef her üç kadından biri hayatının bir döneminde şiddete maruz kalmaktadır" diyen Baba, "HAK-İŞ olarak ülkemizde de önemli bir toplumsal sorun niteliğinde olan, son dönemlerde artarak daha görünür bir hal alan, vicdanları kanatan kadına yönelik şiddeti, insan hakları ihlali olarak değerlendiriyor, kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede son dönemde daha da yoğunlaşan çalışmalardan, kamunun, sivil toplum kuruluşlarının, yazılı-görsel-işitsel ve sosyal medyanın bu konuyu kamuoyunun gündeminde tutma konusunda gösterdikleri çabalardan memnuniyet duyuyoruz. Bu çalışmalar sonucu geçmişte uğradıkları şiddeti konuşamayan, paylaşamayan, gizli tutan kadınların artık konuştuklarını, resmi makamlara ve sivil toplum kuruluşlarına daha yoğun şekilde başvurduklarını, şikâyette bulunduklarını görüyoruz. Atılan küçük adımlar, kadınlara cesaret ve güven vermiştir. ’Doğal’ ya da ’kaçınılmaz’, ’kader’ ya da ’yazgı’ olmayan kadına yönelik şiddetin son bulması için zihinsel bir dönüşüme ihtiyaç vardır" dedi.

Kadına yönelik şiddete karşı ’Şiddete karşı sıfır tolerans’ yaklaşımının bir devlet politikası haline gelmesi gerektiğinin altını çizen Baba, şunları kaydetti:

"Çalışmaların daha caydırıcı, daha kapsayıcı ve daha etkili araç ve politikalarla sürdürülmesi gerekmektedir. HAK-İŞ olarak kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi gerektiğine ve bu süreçte tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz. İnsan onuruna yakışır hayat için özgürlük arayışına sahip çıkmak, en temel yaşam hakkını tahrip eden tüm odaklara karşı dik durmak, insan olarak da kurumlar olarak da sorumluluğumuzdur. HAK-İŞ bu sorumluluğun gereğini yerine getirebilmek için çaba vermektedir. HAK-İŞ Konfederasyonu tüm kadın emekçilerin sorunlarına çözüm üretmekte ve kadın emeğinin verimliliği ve saygınlığına örnek olmaktadır. Onların kadın ve emek odaklı etkinlikleri, çalışma hayatımızın yüz akı niteliğindedir. HAK-İŞ olarak kadınlar için şiddetten arınmış bir dünya umut ediyoruz. Bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm kamuoyuna ’Şiddete sessiz kalmayın, şiddete ortak olmayın’ diyoruz. HAK-İŞ olarak şiddete maruz kalan tüm kadınların yanındayız. Bizim medeniyetimizde, bizim kültürümüzde, bizim inancımızda kadınlar baş tacıdır, eli öpülesidir. Bizim topraklarımızda, bizim medeniyetimizde kadın hem toplumun hem de ailenin temelidir."

Açıklamaya Hak-İş Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.