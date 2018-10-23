Bağlama Kursunda yeteneklerini sergiliyorlar

Muş Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından açılarak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde eğitimleri verilen Bağlama Kursu ile gençler yeteneklerini sergilemenin heyecanını yaşıyor.

Birçok kursu kursiyerlerle buluşturan Muş Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından açılan bağlama kursu ile gençler yeteneklerini sergiliyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'nde eğitimleri verilen kursa katılan kursiyerler, eğitimlerini usta öğretici Ömer Faruk Günay'dan alıyorlar. Eğitimleri devam eden kursun amacı ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Günay, “Bağlama kursumuzun amacı, geleneksel Türk Halk Müziği çalgısı olan bağlamayı sevdirmek, müziksel işitme ve ritim duygusunu geliştirmek, değişik çalma tekniklerini tanıtmak, bağlamanın tarihsel sürecini aktararak yöresel örnekler çaldırmak, müzik kültürünü geliştirip müzikal ifadeyi zenginleştirmek. Gençlere müziği, sanatı, birlikteliği, türkülerimizi, kültürümüzü ve en önemli olan paylaşmayı, birlik, beraberlik içerisinde yaşamayı sıcak ve güzel ortamda sergiliyoruz. Bu güzel ortamda hem çalıp, hem söyleyip, hem gülüp, hem de eğleniyoruz” ifadelerini kullandı.