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31 Temmuz 2018 15:04

Bahçeli’nin ’Askıda ekmek projesi’ne destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı üzerine başlatılan ’Askıda ekmek projesi’ne bir destek de MHP Muş İl Başkanlığından geldi.

Bahçeli’nin ’Askıda ekmek projesi’ne destek

31 Temmuz 2018 15:04


MHP Muş İl Başkanı Şükrü Demir ve yöneticiler, Beyzade Unlu Mamulleri önüne konulan sepete ekmek bırakarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı ’askıda ekmek’ projesine destek oldu. Burada konuşan MHP İl Başkanı Şükrü Demir, dünyanın her tarafında ekmeğe muhtaç insanların olduğunu hatırlatarak, "Liderimiz Devlet Bahçeli’nin başlatmış olduğu askıda ekmek projesini ilk günden beri Muş’taki bazı fırınlarda başlattık. Ancak bugün burada basın ile paylaşmak istedik. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın her tarafında, ekmeğe muhtaç olan insanlar vardır. Gerçekten ekmeğe muhtaç olan insanların gururlarını incitmeden, el açtırmadan, fırından her ekmek alışımızda 2 tane ekmek parasını fazla bırakarak ihtiyaç sahibi kişilerin bu ekmeklerden faydalanmalarını istiyoruz. Bu büyük ve hayırlı bir projedir. Vicdanları, yürekleri, akılları, insafları ile bakan herkes, bu projenin ne kadar büyük olduğunu elbette bilecektir. Ancak vicdanları körelmiş, sadece kin, nefret duygularıyla bakanlar, bu projeye dahi kulp bulmaya çalışmaktadırlar. Ancak biz gösteriş için değil, gerçekten ekmeğe ihtiyacı olan hemşehrilerimizin, fakir ve fukaranın bu ekmeklerden faydalanmasını duyurmak için basınla paylaşıyoruz. Bundan sonra bu ekmek kutumuz burada askıda olacak. İhtiyacı olan poşetlerdeki ekmeklerden istediği kadar alıp götürebilecektir" dedi.




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