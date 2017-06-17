Bakan Özhaseki, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünü değerlendirdi

Toplu açılış ve temel atma törenine katılmak üzere Muş’a gelen Bakan Mehmet Özhaseki, açılışın ardından Müştakbaba Türbesi’ni ziyaret etti. Türbe çıkışı gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüyle ilgili sorusunu cevaplandıran Bakan Özhaseki, "Dünden beri hizmetlerin peşinden koşuyoruz, dün Sur’daydık ve gayet güzel açılışlar yaptık. Bugün burada yine yapacağımız güzel işler var. Allah bizi bununla memur etmiş, bununla iftihar ediyoruz. Bu millete biz hizmet ediyoruz ve bundan büyük de keyif alıyoruz. Bazılarının işi de ne hikmetse hiç hizmet tarafı değil, ne kadar iyilik varsa ona itiraz etmek, ne kadar olumlu bir şey oluyorsa buna muhalefet etmek, bunu Mecliste her safhada görüyoruz ne hikmetse" dedi.

"Adalet yollarda aranmaz"

Adaletin yollarda değil, mahkeme salonlarında aranması gerektiğinin altını çizen Bakan Özhaseki şöyle konuştu:

"Eğer adalet aranacaksa valla yollarda aranmaz. Adalet mahkeme salonlarında, eğer haksız bir karar varsa, mecliste dile getirilir ve orada konuşulur. İnsanları sokağa davet etmek kadar kötü bir şey olamaz. Tabi bu CHP’nin bileceği iş, kendileri bilir. Ama işin başından beri, onların uygulamış olduğu siyaset tarzı, hiçbirimizin hoşuna gitmediği gibi müthiş yanlışlıklarla dolu. Referandum yapılıyor, referandum sonuçları ortaya çıkıyor. Şimdi onu karalamak için bin bir türlü bahane buluyorlar, mızıkçılık ediyorlar. Şimdi CHP Genel Başkanına soruyorum, yüzde 50,01 ’hayır’ oyu çıksaydı, Kemal Bey bu itirazları yapacak mıydı? ’Evet’ çıkınca niye hazımsızlık ediyorsunuz, niye bunu gayrimeşru yapmaya çalışıyorsunuz?"

"Enis Bey’e Allah kolaylık versin"

Avrupa ülkelerinden örnekler veren Özhaseki, "İngiltere’de, Fransa’da, Almanya’da bir basın kuruluşu çıkacak ve diyecek ki ’Bizim hükümetimiz var ya, Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız DEAŞ’e yardım ediyor, onlarla işbirliği yapıyor, bizim ülkemiz var ya, zaten DEAŞ’e elinden geldiğini yapıyor, zaten şu silahlar DEAŞ’e gidiyor’ diyecek. Böyle bir şey düşünülemez. Ne yazık ki bizim muhalefet Mecliste bunu da yapıyor. Ellerinde dandik resimlerle çıkıyorlar, DEAŞ’e yardım ediliyor diyorlar. DEAŞ’la en büyük mücadeleyi yapan biziz, en çok şehit veren biziz, en çok onlara zarar veren biziz. Gerçeklik ortada duruyor. İki dandik resimle gerçekleri ters düz edemezsiniz. Şimdi de adaletin verdiği bir karar var. Doğrusu Enis Bey’e Allah kolaylık versin, insan olarak üzülürüz ama hak aranırken asla yollarda aranmaz, insanlar sokaklara çağrılarak hak aranmaz. Bu ülkenin artık bunlara hiç ihtiyacı yok, üstelik karnı da tok. Kemal Bey’in yaptığını baştan sona yanlış buluyorum ama kendisi bilir" diye konuştu.

HDP’nin yürüyüşe destek vereceğiyle ilgili soru üzerine Özhaseki, "Seçim öncesinde zaten kol kola girmişlerdi, ’hayır’ı beraber yürütmüşlerdi. Biz bir taraftan HDP’nin dışarıda durmadan tahrik ettiği o genç çocukların, ’yazık değil mi, günah değil mi’ diye HDP’ye bağırırken, şimdi de CHP demek ki arka çıkacak bu işlere, teröristlere. HDP’liler Ankara’da nutuk atıp dağa davet ederken, o çocuklar dağlarda ölüyor, günah değil mi? Onlara acısınlar hiç değilse. Doğru bir iş yapsınlar. O dağlara gönderdikleri, örgütledikleri, kandırdıkları, şehirlerden maaş bağladıkları çocuklara, ’yapmayın çocuklar bu ülkede beraber yaşıyoruz’ desinler. Bir tane olumlu bir şey söylesinler. Hiçbir öyle olumlu bir tavırları yok. Şimdi insanları sokağa davet edenler, insanları birbirini kırdırmaya, birbirini öldürmeye teşvik edenler, bir araya geliyorlar demek ki. Bu da çok üzücü bir şey" ifadelerini kullandı.