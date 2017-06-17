Bakan Özhaseki Muş’ta

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, toplu açılış ve temel atma törenine katılmak üzere Muş’a geldi. Diyarbakır’dan özel uçakla Muş’a gelen Bakan Özhaseki’ye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Özçelik de eşlik etti. İlk olarak Muş Valiliğini ziyaret eden Bakan Özhaseki ve beraberindekiler, daha sonra Belediye Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine geçtiler. Burada bir konuşma yapan Özhaseki, AK Parti Genel Merkezi tarafından ’Gönül Köprüsü’ projesinin başlatıldığını, Kayseri’nin de Muş ile kardeş olduğunu anımsatarak, proje kapsamında buradaki kardeşliği tesis edeceklerini vurguladı. Ekmeğini taştan çıkaran Kayserililerin en önemli özelliğinin kardeşliği ve hayırseverliği olduğunu ifade eden Özhaseki, Kayseri’deki birçok camiyi, okulu, sosyal tesisleri ve hastaneleri hayırseverlerin yaptırdığına dikkati çekti. Özhaseki, son zamanlarda ’ırkçılık’ diye bir fitnenin çevreye yayıldığını belirterek, "O da bitiyor çok şükür. Anlamazlar mı ki bu ırkçılar, insanlar bu dünyaya gelirken kimseden dilekçe almıyor. Kimseye sormuyorlar. Dünyaya geldiklerinde kimin evladı olursun diye soran oldu mu? Hangi dinden insanların çocuğu olursun diye soran oldu mu? Yüce bir takdir istediği gibi yaratıyor. Sonra istediği zamanda da kimseden izin almadan alıp götürüyor. Bize düşen iki zaman dilimi arasında, aklımız erdiği zamandan itibaren iyilik yapmaktır. Oradan hesap vereceğiz. Allah bu fitneyi bir an evvel gidersin inşallah" dedi.

"Devlet kudret şamarıyla teröristleri kazdıkları çukurlara doldurdu"

Muş’taki vatandaşların 15 Temmuz darbe girişimi sırasında meydanları doldurduğunu, belediyeleri teröristlere peşkeş çekmediğini, çukurlar kazarak paçavralarını göklere çekmelerine izin vermediğini bildiren Özhaseki, ülkede bir ve beraber olduklarını, bölgede büyük çalışmalar yaparak vatandaşların duasını alacaklarını dile getirdi. Özhaseki, terörün en yoğun yaşandığı yerlerde gezen biri olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Orada devlet kudret şamarıyla teröristlere vurdu ve kazdıkları çukurlara doldurdu. İnsanlara hayatı zehir eden, herkesten durmadan para toplayan, esnafı, çalışanları huzursuz edenleri o çukurlara doldurdu. Ama şimdi devlete yakışan bir taraftan da yaraları sarmak, mağduriyetleri gidermek. Bu vesileyle oralardaydık. Bütün bakan, genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalışıyoruz. Belediye başkanlarımızla, valilerimizle gelecekte yapacağımız işlerin projelerini hazırlıyoruz. Çok şükür bunları yapacağız."

"Bir gecede kurt adama dönüşler"

Tarihsel geçmişi, inançları ve ülkeyi çekemeyenlerin oyunları nedeniyle çok zor bir coğrafyada yaşadıklarına dikkati çeken Özhaseki, geçtiğimiz yıl hiçbir Avrupa ülkesinin yaşamadığı çok önemli olayları geride bıraktıklarını söyledi. Teröristlerin millete yaptığı zulme son vermek için büyük bir harekat başlattıklarını ve başarılı olduklarını vurgulayan Bakan Özhaseki, "FETÖ denen bir belayı yaşadık. Hangi ülkenin başında var böyle bir bela. 40 yıl boyunca sinsice içimizde kaldılar, bizim insanlığımızı, Müslümanlığımızı kullandılar ve dönüp bize dediler ki ’biz hizmet eriyiz.’ Bizler de o saf kalbimizle bunlara inandık ama gerçek yüzlerini bir gecede nasıl kurt adama, vahşi bir yapıya dönüştüklerini 15 Temmuz’da gördük. Asıl amaçlarının İslami olmadığını, milli ve dini hassasiyet taşımadıklarını gördük. Müslümanlıkta iki temel vardır. Biri Allah’ın kitabı kuran bir de onu getiren Hz. Peygamber’in sünnetleri. Bu ikisine itibar etmeden ’benim hocamın dediği’ diyerek, ’benim hocamın rüyasında gördüğü’ diyerek, sapık bir takım fetvalarla amel eden tiplerin geldikleri hüsran noktasını o gece gördük. Yüksek yargıya gelenlere namazı bırakın, oruç tutmayın sizi Müslüman zannederler, içki için sizi laik zannetsinler. Sonra da Kur’an ve sünnete bakmadan, hocaların fikriyle amel edip, meydanlarda toplananlara kurşun yağdırdılar ahlaksızlar. Bu milletin meclisini bombaladılar. Şu anda da Türkiye dışında Türkiye’nin aleyhine çalışan en önemli örgüt FETÖ. Allah belanızı versin" ifadelerini kullandı.

DEAŞ adında Müslümanlıkla alakası olmayan bir örgütün ortaya çıktığını, kandırılmış gençlere maaşların bağlandığını anımsatan Özhaseki, onları bahane ederek tüm dünyanın bölgeye toplandığını, DEAŞ’la mücadele bahanesiyle sınırı olmayan ülkelerin buraya geldiğini aktardı. Bölgede hesapları ve kitapları olduğu için ülkelerin buraya geldiğine dikkati çeken Özhaseki, DEAŞ’ın şahsında batıdaki insanlara ’Müslümanlık bu, Müslümanlar baş keser, vahşi, merhametsizdir’ diyerek insanları İslam’dan uzaklaştırmaya çalıştıklarını ancak asıl merhametsiz ve vicdansızın onlar olduğunu kaydetti.

Fas’ta iklim müzakeresi adlı bir toplantıya katıldığını hatırlatan Özhaseki, "Yağışlar azaldığı, sıcaklıkların arttığı, karbon salımının yükseldiğini bundan dolayı 100 milyar dolar para toplanmasına karar verildi. Para toplanmazsa denizlerdeki balıklar ölebilir, otlar kuruyabilir. Bu nedenle dünya 10 milyar dolar toplamaya karar verdi. 195 ülke katıldı. Bende orada yaptığım konuşmada; ’Biz çevreciyiz. Allah’ın emaneti olarak görüyoruz. Ama bir şey sormak istiyorum. Bizden yüz milyar doları neden topluyoruz. Otlar kurumasın, balıklar ölmesin diye. Bunu yapalım ama şimdi binlerce insan açık denizlerde başka ülkeye ulaşmak için çırpınıyor, sularda çocuklar boğuluyor. O çocukların otlar kadar hükmü yok mu nezdinizde?’ dedim. Denizlere açılanlar için orada tel örgüler çekiyorlar. Ne olur bir lokma verseniz? Ne olur kapıları açsanız? Vicdan da, merhamet de, kardeşlik de bizde" diye konuştu.

"Büyümede Avrupa birincisiyiz"

Geçtiğimiz yıl Batı aleminin ekonomik olarak Türkiye’yi boğma hareketi başlattığını söyleyen Özhaseki, "Türkiye’de 56 binden fazla yabancı kaynaklı şirket var. ’Kaçın Türkiye’den, Türkiye terör ülkesi, orada yatırım yapmayın, toplantı yapmayın. Türkiye’ye gitmeyin, güvenli değil’ diyerek ekonomik açıdan bizi çökertmeyi düşündüler. Terör örgütlerinin alamadığı sonucu onlar almaya çalışıyorlar. Ne oldu. Bir kaç gün önce son çeyrekteki büyümemiz açıklandı. Yüzde 5. Avrupa Birliği ülkeleri içinde birinciyiz. Dünyada Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncüyüz. Bizim iyiliğimizi istemeyenlere inat biz kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Bir ve beraber olacağız. Çalışacağız, iyi işler yapacağız ve neticesinde de bizim ülkemiz güçlü olacak ve milletimiz mutlu olacak" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Bulanık’ta yapılan 288 iskan konutunun anahtarları hak sahiplerine dağıtıldı. Ayrıca Muş Belediyesi EK Hizmet Binası açılışı yapılarak, İlbank desteğiyle yapılan altyapı çalışmalarının temeli atıldı. Bakan Özhaseki ve beraberindekiler daha sonra belediye başkanlığını ziyaret ettiler.