Bakan Özhaseki’den Başkan Asya’ya tebrik

Muş Belediyesi ek hizmet binası olarak restore edilen tarihi binanın açılışı ve içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının değişeceği alt yapı projesinin temel atma törenine katılan Bakan Özhaseki, daha sonra ek hizmet binasını ziyaret etti. Belediye Başkanı Feyat Asya, makamında ağırladığı Bakan Özhaseki ve beraberindeki heyete görev süresi içerisinde yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Belediyeciliğe yeni bir ivme kazandıran AK Parti’nin mensubu olmaktan şeref duyduğunu belirten Başkan Asya, seçim sürecinde taahhüt ettikleri çalışmaların büyük bir kısmını bugüne kadar gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Rutin çalışmaların yanı sıra Muş’un imarı ve inşası noktasında hassas davrandıklarını belirten Başkan Asya, “Asli görevlerimizin layıkıyla yerine getirmek için titiz davrandık. Sosyal ve kültürel alanlardaki eksikliklerimizi gidermek için yoğun bir çalışma içine girdik. Muş’un yeşil alan konusundaki ihtiyacını göz önünde bulundurarak mevcut yeşil alan kapasitemizin 5 katı yeni alanlar oluşturduk. Bununla beraber ıslah çalışmalarımızla birlikte Muş’u iki dere arasına sıkışmaktan kurtardık. Yeni imar alanları oluşturarak halkımızın rahat nefes alabileceği ortamlar oluşturduk. İmar planlarımızı ciddi anlamda revize ederek çarpık yapılaşmanın önüne geçtik ve geçmeye devam edeceğiz. Bunların yanı sıra alt yapı gibi büyük projelere el atmayı da ihmal etmedik. Allah’ın izniyle siz değerli devlet büyüklerimizin desteği ile halkımıza hizmetkârlık etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ziyaretiniz ile bizleri onurlandırdığınızı beyan eder, saygılar sunarım” şeklinde konuştu.

Bakan Özhaseki, çalışmalarından dolayı Başkan Asya’yı ve ekibini tebrik etti. Bakan Özhaseki yaptığı konuşmada, "Öncelikle başkanımızı kutluyorum. Alt yapı gibi sıkıntılı bir işe el attığı için Muş halkının da kendisini tebrik etmesi lazım. Öyle herkes kolay kolay bu işe girmez. Alt yapı ciddi bir risktir. Çünkü bir memleketin altını üstüne getiriyorsun. Bütün yollar, kaldırımlar alt üst olacak. Uzun bir süre devam ettiği için vatandaşların ciddi tepkileri olabilir. Buna cesaret etmek kolay değil. Başkanımızın hizmet aşkı ile, memleket aşkı ile bu yola koyulduğunu gördük. Kendisinden Allah razı olsun. 2 yıl sürecek bu projede milletin tepkisini alarak bu işe giren başkanımız belki seçimlere de aleyhine olacak bu durumu göze alarak girmesi takdire şayandır. Allah’ın izniyle kendisine gerekli desteği vererek bunun da üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

Başkan Asya, ziyaret anısına Bakan Özhaseki ve beraberindekilere hediyeler takdim etti. Bakan Özhaseki ve beraberindekiler, belediye ziyaretinin ardından Müştakbaba Türbesi’ni ziyaret ettiler. Başkan Asya, bu ziyaretler sırasında Bakan Özhaseki’yi bilgilendirdi.