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19 Eylül 2017 10:40

Bakan Özlü, ’çorti turşusu’nun tescilleneceğini duyurdu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün, sosyal medya hesabından Muş’un yöresel yemeği olan ’Çorti Turşusu’nun Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescilleneceğini duyurması yöre halkını sevindirdi.

Bakan Özlü, ’çorti turşusu’nun tescilleneceğini duyurdu

19 Eylül 2017 10:40


Muş’a has olan ’Çorti Turşusu’nun tescillenmesiyle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "TÜRKPATENT’in ilimizin milli ve yerli yemeği olan çortiyi tescil etmesi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. En nihayetinde, kültürümüzün bir parçası olan ve kültürel anlamda bizim için kendi yerelimizde kıymetli olan bir yemeğimizin, TÜRKPATENT tarafından tescil edilmesi, bizi mutlu etmiştir" dedi.


Çorti turşusu yapımına başlayan Şükriye Güler isimli ev hanımı ise çorti yapımını anlattı. Çorti yapımı için beyaz ve sert lahananın tercih edildiğini ifade eden Şükriye Güler, "Lahanayı satırla ince ince doğrayıp, bir müddet dinlendirdikten sonra tüketmeye başlarız. Hem etli yemeğini yaparız, hem köftesini yaparız" diye konuştu.


Bakan Özlü, sosyal medya hesabından ürünlere ait fotoğraflar da yayınlayarak, ’Doğubayazıt Abdigör Köftesi’, ’Tunceli Şorbik Çorbası’, ’Ahlat bastonu’, ’Çınarcık İşi’, ’Avanos Çömleği’, ’Muş Çorti Turşusu’, ’Çankırı Yumurta Tatlısı’, ’Puçuko’, ’Batman Şam Böreği’, ’Akçakoca Melengücceği Tatlısı’, ’Şımşıpe’, ’Hakkari Doleme, Doğaba ve Kıris’, ’Kırıkkale Keskin Tava’, ’Bilecik Pazaryeri Helvası’ ile ’Bingöl Çobantaşı Kavurması’ ve ’Eflani Hindi Bandırması’nın TÜRKPATENT tarafından tescilleneceğini bildirmişti.




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