Bakan Yardımcısı Aksu'dan Muş Belediyesine ziyaret

Belediye Başkanı Feyat Asya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Bakan Yardımcısı Aksu'ya belediye ziyaretinde AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın ve partililer eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek belediyenin çalışmaları ile ilgili Bakan Yardımcısı Aksu'ya bilgi veren Başkan Asya, 4,5 yılda uygulanan projelerle Muş'un çehresini değiştirdiklerini ve bugüne kadar halkın güvenini boşa çıkarmadıklarının altını çizdi.

2014 yılında görevi devraldıktan sonra kısa, orta ve uzun vadede programlar yaptıklarını ve hazırlanan stratejik plana uygun hareket ettiklerini ifade eden Başkan Asya, “Tarım ve hayvancılık şehri olan ilimizin canlı hayvan pazarı eksikliği vardı. Uyguladığımız proje ile modern bir canlı hayvan pazarını üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bununla birlikte yaş sebze meyve hali, tıbbi atık sterilizasyon merkezi, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi ve geçici bakımevi gibi ihtiyaç duyulan tesisleri kısa vadede hizmete açtık. Şu anda bu tesislerimiz aktif olarak hizmet vermektedir” dedi.

Muş'un öncelikli sorunları arasında yer alan altyapıyı uzun uğraşlar sonucu yenilemeye başladıklarını kaydeden Başkan Asya, “Vatandaşların en fazla dillendirdiği ve değişimi elzem olan içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilenmesi için projemizi hazırladık. Finansman temini ve ihale sürecinin ardından geçen yıl ilk kazmayı vurduk. Buna paralel olarak vatandaşlarımızın doğalgazdan istifade etmesine öncülük ettik. Altyapı çalışmalarımız ile birlikte doğalgaz hatları da döşeniyor. Şu anda şehrin yüzde 90 civarında doğalgaz döşemeleri tamamlandı. Aynı şekilde yer altı hatları da büyük bir ölçüde tamamlandı. Altyapısını tamamladığımız bölgelerin hemen üst yapısına girdik. Bu kapsamda birçok mahallemizin yol ve kaldırımlarını yeni yüzüne kavuşturduk. Mevsim şartları el verdikçe bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Yeşil alan kapasitesinin arttırılması noktasında önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Asya, “Göreve geldiğimizde Muş'un yeşil alan kapasitesi 46 bin metrekareydi. ‘Her mahalleye bir park' sloganıyla belediyemize ait veya hazineye ait birçok alanda çocuk oyun alanları ve vatandaşların dinlenebilecekleri yeşil alanlar oluşturduk. Bununla birlikte tüm halkımızın yararlanabileceği yaklaşık 90 bin metrekare alan üzerine Lale Vadisi Parkı, 56 bin metrekare alan üzerine Göletli Park, 23 bin metrekare alan üzerine Ahmed-i Hani Parkı ve 12 bin metrekare alan üzerine bu projenin devamı olan Ahmed-i Hani 2. Etap projeleri ile nefes alınabilecek alternatif alanlar oluşturduk. Bu çalışmaları yaparken tarihi varlıklarımızı korumaya yönelik projeler de yapmaktan geri durmadık. Şu anda sizleri ağırladığımız Eski Hükümet Konağı olarak kullanılan binanın restorasyonunu yaparak hizmete açtık. Yıldızlı Hanımızı aslına uygun bir şekilde restore etmek üzere ilgili kurumlarımızla işbirliği yaparak çalışma başlattık. Şu anda projemiz tamamlanma aşamasına geldi. Yine ilimizin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kale Mahallemizi de tarihine yakışır şekilde güzelleştiriyoruz. Yol genişletme çalışmaları, ihata duvarları ve yenilenen yolları ile ilimizin genelinde bir değişim yaşandı. İnşallah bundan sonra da aynı minval üzerine çalışmalarımız devam eder” şeklinde konuştu.

Başkan Asya, konuşmasının devamında, belediyenin diğer projelerinden söz ederek, “Görev süremizin sonuna geldiğimiz bugünlerde halkımıza söz verip de yapmadığımız hiçbir çalışma yoktur. Bu konuda başımız dik, alnımız açıktır. Bizlere bu imkanı veren Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bundan sonraki süreçte bu görev kısmet olur mu olmaz mı Allah'ın takdiridir. Olursa aynı tempomuzla halkımıza hizmetkarlık yapmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bir kez daha ziyaretinizden dolayı onur duyduğumuz ifade eder, saygılar sunarım” diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Aksu da, Muş'a çok güzel hizmetler yapıldığının vurgusunu yaparak Başkan Asya ve ekibini tebrik etti.

Yapılan konuşmaların ardından ziyaret, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Başkan Asya, uğurlama sırasında tarihi hizmet binası girişinde sergilenen proje maketleri üzerinden Bakan Yardımcısı Aksu'ya bilgi verdi.