Bakan Yardımcısı İnce, Zafer Bayramı kutlamaları öncesi Malazgirt’te

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce; beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Muş Valisi Aziz Yıldırım, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Muş İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Muş İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin ile Malazgirt ilçesine geldi. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı tarafından karşılanan İnce ve beraberindeki heyet, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Muş Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Malazgirt Kaymakamlığı, Okçular Vakfı’nın düzenlediği Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yıldönümü etkinliklerinin yapılacağı alanı gezdi. Kaymakam Soner Kırlı’dan bilgi alan İnce, yapılan çalışmaların çok kısa zamanda bitirilmesi talimatını verdi.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malazgirt Zaferi’nin 947’nci yıldönümü etkinliklerine katılacağını ifade etti. İnce, “Malazgirt’in, Anadolu’nun fethinin 947. yıldönümü hep birlikte burada kutlayacağız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde burada bir kutlu fetih programını dolu dolu hazırlamak istiyoruz. Onunda ön hazırlık çalışmalarını yerinde görmek, aksayan yönler varsa onları tespit edip bir an önce o aksilikleri gidermek için buradayız. Buradaki çalışmaları bir an önce tamamlayıp çok güzel bir şekilde 26 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanımız başkanlığında Anadolu’dan gelen bütün vatandaşlarımızla beraber coşkulu bir fetih programı kutlayacağız inşallah” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ise 26 Ağustos zaferini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm Türkiye ile Malazgirt’te kutlayacaklarını belirterek, “1071 ruhunu inşallah tekrar canlandırıp Anadolu’ya girişiyle beraber İslamiyetin yayılması, Türklüğün yayılması gerçekten çok önemli. İnşallah bundan sonra da bir Çanakkale gibi Malazgirt’i kutlayacağız” diye konuştu.