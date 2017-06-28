Balıkçılık bitti, fide satışı başladı

Kış mevsimde yaklaşık 6 ay boyunca balık satışı yaptıklarını belirten İsmail Altun isimli esnaf, balık mevsiminin bitimiyle birlikte sebze fidesi satışına başladıklarını söyledi. Sebzenin fidesini 1 liradan sattığını söyleyen İsmail Altun, son yıllarda sebze fidesine rağbet arttığını kaydetti. Genelde domates, biber ve patlıcan fidesi satışı yaptıklarını ifade eden Altun; "Ağırlıkta balık satışı yapıyorum. Sonbahar ve ilkbahar mevsimleri arasında balık satışı yapıyorum. Son 5 yıldır da sebze fidesi satışına başladım. Bu muhitteki bütün balıkçılar bu mevsimde sebze fidesi satışı yapıyor. Çünkü bu mevsimde balık satışı pek yapılmaz. Biz de sebze fidesi satıyoruz" dedi.