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28 Haziran 2017 12:17

Balıkçılık bitti, fide satışı başladı

Muş’ta eski hal civarında balıkçılık yapan esnaf, balık sezonu bittiği için sebze fidesi satışına başladı.

Balıkçılık bitti, fide satışı başladı

28 Haziran 2017 12:17


Kış mevsimde yaklaşık 6 ay boyunca balık satışı yaptıklarını belirten İsmail Altun isimli esnaf, balık mevsiminin bitimiyle birlikte sebze fidesi satışına başladıklarını söyledi. Sebzenin fidesini 1 liradan sattığını söyleyen İsmail Altun, son yıllarda sebze fidesine rağbet arttığını kaydetti. Genelde domates, biber ve patlıcan fidesi satışı yaptıklarını ifade eden Altun; "Ağırlıkta balık satışı yapıyorum. Sonbahar ve ilkbahar mevsimleri arasında balık satışı yapıyorum. Son 5 yıldır da sebze fidesi satışına başladım. Bu muhitteki bütün balıkçılar bu mevsimde sebze fidesi satışı yapıyor. Çünkü bu mevsimde balık satışı pek yapılmaz. Biz de sebze fidesi satıyoruz" dedi.




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