Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu Malazgirt’te geldi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu beraberinde Başkan Yardımcısı Mehmet Tayip Tanrıkulu, ile birlikte İstanbul’dan uçakla Ağrı’ya geldi. Burada karayolu ile Malazgirt’te gelen Başkan Kartoğlu ve beraberindekiler, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı tarafından karşılandı. Başkan Kartoğlu ve beraberindeki heyet, ilçeye yapılan hizmetleri yerinde inceleyerek bugüne kadar yapılan hizmetler hakkında yetkililerden bilgiler aldılar.

Kardeş Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Başkan Kartoğlu ve beraberindekilere teşekkür ederek; "Sayın başkanın, ziyareti bizi onure etti. Kardeş Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu beyin ilçemize ikinci gelişleri. İlk geldikleri zaman daha belediye başkanı olmamıştı. Burada kardeş belediyemizin yaptığı hizmetleri yerinde inceledik ve yapılacak işler hakkında mutabakata vardık. Ziyaretlerinden dolayı tekrar Başkan Kartoğlu’na ve ekibine teşekkür ederim" dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, beraberindeki Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Malazgirt Belediyesi mühendisleri ile birlikte ilçe merkezinde yapılan parklar ve diğer hizmetler için bir dizi incelemelerde bulundular. “Malazgirt ilçesini tarihimizin temel taşıdır” diyen Başkan Kartoğlu, tarihi ve şirin ilçede olmaktan son derece onur duyduğunu dile getirerek, "Malazgirt’e ikinci gelişim. Başkan olarak ta ilk gelişim. Bu gelişimizde şunu gördük ki Malazgirt ilçesinde ciddi ve gözle görülür değişimler olmuş. İlçe adeta bir inşaat alanına dönmüş. Tarihi ilçemize yapılan hizmetler bittiği zaman ilçemiz çok modern bir ilçe olacak. Vatandaşlarımız biraz sabırlı olmaları lazım. Kardeş ilçemiz belediye Başkan Vekili Soner Kırlı’nın çok ciddi ve gayretli çalışmalarını gördüm. Belediye olarak kardeş belediyemize yaptığımız hizmetler artarak devam edecektir. Malazgirt ilçesi belediyecilik hizmetleri olarak hizmetin en iyisine layık bir ilçedir. Allah’ın izniyle Malazgirt’i tarihine yakışır bir ilçe yapmak için tüm ekimizle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Malazgirt halkı bizim için çok değerlidir. Malazgirt halkı merak etmesin, biraz daha sabırlı olsunlar. Belediye hizmetleri noktasında tanınmayacak bir Malazgirt’in temellerini atılmıştır ve yapılacak hizmetler artarak devam edecektir" diye konuştu.

Başkan Kartoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra AK Parti Malazgirt İlçe Teşkilatını ziyaret ederek partililer ile bir araya geldiler. Ak Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ve teşkilat üyeleri tarafından karşılanan Başkan Kartoğlu, ilçe teşkilatında partililer ile bir istişare toplantısı yaparak, sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Kardeş Belediye Başkanı ve ekibine Malazgirt halkının yoğun ilgi göstermesi üzerine Başkan Kartoğlu ve ekibi Malazgirt halkına çok teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandılar.